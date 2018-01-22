RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 863864865866

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:38

Депозиты

А что а-банка прикрыла, как полтора года назад, пополнение открытых вкладов. Больше 0,01 грн. не дает пополнить. У всех так?
anikola13
 
Повідомлень: 306
З нами з: 08.02.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:42

Re: А-Банк

И у меня так же
andreyiskra
 
Повідомлень: 457
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:43

Re: А-Банк

А я столбики сделал под 16%
andreyiskra
 
Повідомлень: 457
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:45

andreyiskra нафига оно надо?
Alfa_Otstoy
 
Повідомлень: 72
З нами з: 18.01.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:47

  Alfa_Otstoy написав:andreyiskra нафига оно надо?

%получать
andreyiskra
 
Повідомлень: 457
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:00

  anikola13 написав:А что а-банка прикрыла, как полтора года назад, пополнение открытых вкладов. Больше 0,01 грн. не дает пополнить. У всех так?

У А-банка излишек ресурсов. Наелись депозитов. А потенциальных заёмщиков нет. Никто не хочет брать кредит по ставке "от 147%".
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 15.09.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:03

А-вклад дает пополнять на любую сумму под 7% годовых :(
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 15.09.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:06

  anikola13 написав:А что а-банка прикрыла, как полтора года назад, пополнение открытых вкладов. Больше 0,01 грн. не дает пополнить. У всех так?

Еще утром все пополнялось как надо. Видимо "улучшили". Причем при попытке пополнить вклад дает ссылку на сайт приватбанка. Как была абанка младшей неполноценной - так и осталась. Своего ничего ни софта - ни стыда, ни совести. Тем менее грустным будет расставание. Последнее, что еще оставалось привлекательным, абанка закрыла - теперь без сомнения - только на выход. Благо 99% депо заканчивается уже в течении следующих 2 недель, а столбики потихоньку умрут. По копейке в месяц уж точно никто "дро4иться" и пополнять не станет.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 371
З нами з: 20.03.15
Подякував: 19 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 863864865866
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Flamingo, PUnder, v57, vitaliy1111, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5179, 5180, 5181
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
51806 6765093
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 17:09
yuri1978
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 2974, 2975, 2976
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
29753 3662579
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 15:29
BBC
Идея Банк 1 ... 1467, 1468, 1469
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14680 2069565
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 15:01
guntherhouse777
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8657)
22.01.2018 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.