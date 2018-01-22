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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:38
Депозиты
А что а-банка прикрыла, как полтора года назад, пополнение открытых вкладов. Больше 0,01 грн. не дает пополнить. У всех так?
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:42
Re: А-Банк
И у меня так же
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:43
Re: А-Банк
А я столбики сделал под 16%
Додано: Пон 22 січ, 2018 20:00
У А-банка излишек ресурсов. Наелись депозитов. А потенциальных заёмщиков нет. Никто не хочет брать кредит по ставке "от 147%".
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
Додано: Пон 22 січ, 2018 20:03
А-вклад дает пополнять на любую сумму под 7% годовых
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
Додано: Пон 22 січ, 2018 20:06
Еще утром все пополнялось как надо. Видимо "улучшили". Причем при попытке пополнить вклад дает ссылку на сайт приватбанка. Как была абанка младшей неполноценной - так и осталась. Своего ничего ни софта - ни стыда, ни совести. Тем менее грустным будет расставание. Последнее, что еще оставалось привлекательным, абанка закрыла - теперь без сомнения - только на выход. Благо 99% депо заканчивается уже в течении следующих 2 недель, а столбики потихоньку умрут. По копейке в месяц уж точно никто "дро4иться" и пополнять не станет.
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