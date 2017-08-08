Пополнение валютных депо тут в свое время тоже было 0,01 доллара в месяц. Так что все логично с точки зрения этого ломбарда.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:02
Пополнение валютных депо тут в свое время тоже было 0,01 доллара в месяц. Так что все логично с точки зрения этого ломбарда.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:35
Re: А-Банк
Похоже на то,что вообще прикрыли,в 19-00 такое счастье пришло.
ёмоё
я извиняюсь
Додано: Пон 22 січ, 2018 22:45
Re: А-Банк
Уже четвертая пакость от банка после трех понижений процентных ставок по депозитам за месяц? Представитель банка, ау ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Вів 23 січ, 2018 02:25
Re: А-Банк
...н-да "Гюльчатай показала свое личико ?"....) ну что тут скажешь -ЛОМБАРД он и есть ЛОМБАРД ), условиями гендлюют как циган коньми )- в принципе я и не удивлен ,но поражает другое...вот клиент согласен им давать деньги под16.5-17% по старым депо , но суркисов жаба давит и они желают получить под-13-15% и это все грязными... и в то же время кредиты считают возможным выдавать чуть не под 150%....так и хочется у них спросить :"А ХАРЯ НЕ ТРЕСНЕТ ГОСПОДА ???".
Я еще с прошлого месяца прекратил открывать на перспективу депо и 22.01 утром таки два пополнил по 10т.грн(срок окончания 02.2018)...)...а в обед эти юмористы мне звонят и предлагают открыть депозит...-были культурно посланы так как ставки на сегодня меня впринципе никак не интересуют - все средства на текущиеи карточные , причем в другие менее жадные банки , а господа суркисы пусть пока посидят на диете - смотришь поумнеют .
У меня суть претензии заключается во фразе-рекомендации либо "крестик снять либо трусы надеть .")...что в переводе вы или нормальные ставки под депо предлагайте ну или адекватно к депозитным кредитные так же срежьте . если депозиты по 10-15 то кредиты должны быть не более 20-30 и это еще много...)
..Р/С...мне наши банкиры зажравшиеся напоминают мне наших не менее зажравшися нефтетрейдеров..у них все один к одному - у этих как только доллар дорожает - так сразу моментально цена вверх , но как только доллар в низ, ну чисто чудо и цены на АЗС никак не меняются... движение чисто в одну сторону , так и у банкиров - депозытные уменьшают в момент , а вот кредитные- никак низзя ..ну пусть тогда сосут..этот ..как его...лапу !!!
Додано: Вів 23 січ, 2018 05:13
Реальна % ставка від 176,8%
Працювати не хочуть, а головне не вміють, куме! Нажирають харю на тимчасових труднощах! Хай ця харя лусне в них! А смокчуть, я б сказав що, але утримаюсь, бо діти можливо читатимуть...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:01
доброе утро! Что происходит с пополнением гривневых вкладов - какие каналы доступны , выложите официальные условия на сайте,народ гадает на кофейной гуще.
никому не верю
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:03
А теперь пополнил депозит и решил проблемочку через чат!
никому не верю
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:04
забираешь свои жёсткие термины обратно ???
никому не верю
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:07
теперь про пополнение - или это техсбой или крупный и надёжный банк нарушил условия срочных договоров и теперь внесет корректировки на сайте,ожидаем подтверждения на сайте и на форуме.
никому не верю
Додано: Вів 23 січ, 2018 07:19
На горячке сказали все пополняется и жалоб не возникало
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
реклама
|