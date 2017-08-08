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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 865866867868

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:02

  Alexander_s написав:Специально зашел в А24 и посмотрел - по столбу в 2 грн. пишет, что можно пополнить на 0,01 грн. до 01.02.2018.
Как-то не логично.Посмотрим, что дальше будет...

Пополнение валютных депо тут в свое время тоже было 0,01 доллара в месяц. Так что все логично с точки зрения этого ломбарда.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:35

Re: А-Банк

Похоже на то,что вообще прикрыли,в 19-00 такое счастье пришло.
ёмоё
я извиняюсь
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:45

Re: А-Банк

Уже четвертая пакость от банка после трех понижений процентных ставок по депозитам за месяц? Представитель банка, ау ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 02:25

Re: А-Банк

...н-да "Гюльчатай показала свое личико ?"....) ну что тут скажешь -ЛОМБАРД он и есть ЛОМБАРД ), условиями гендлюют как циган коньми )- в принципе я и не удивлен ,но поражает другое...вот клиент согласен им давать деньги под16.5-17% по старым депо , но суркисов жаба давит и они желают получить под-13-15% и это все грязными... и в то же время кредиты считают возможным выдавать чуть не под 150%....так и хочется у них спросить :"А ХАРЯ НЕ ТРЕСНЕТ ГОСПОДА ???".
Я еще с прошлого месяца прекратил открывать на перспективу депо и 22.01 утром таки два пополнил по 10т.грн(срок окончания 02.2018)...)...а в обед эти юмористы мне звонят и предлагают открыть депозит...-были культурно посланы так как ставки на сегодня меня впринципе никак не интересуют - все средства на текущиеи карточные , причем в другие менее жадные банки , а господа суркисы пусть пока посидят на диете - смотришь поумнеют .
У меня суть претензии заключается во фразе-рекомендации либо "крестик снять либо трусы надеть .")...что в переводе вы или нормальные ставки под депо предлагайте ну или адекватно к депозитным кредитные так же срежьте . если депозиты по 10-15 то кредиты должны быть не более 20-30 и это еще много...)

..Р/С...мне наши банкиры зажравшиеся напоминают мне наших не менее зажравшися нефтетрейдеров..у них все один к одному - у этих как только доллар дорожает - так сразу моментально цена вверх , но как только доллар в низ, ну чисто чудо и цены на АЗС никак не меняются... :lol: движение чисто в одну сторону , так и у банкиров - депозытные уменьшают в момент , а вот кредитные- никак низзя :mrgreen: ..ну пусть тогда сосут..этот ..как его...лапу !!! :mrgreen:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 05:13

Реальна % ставка від 176,8%

  -VICTOR- написав:..Р/С...мне наши банкиры зажравшиеся напоминают мне наших не менее зажравшися нефтетрейдеров..у них все один к одному - у этих как только доллар дорожает - так сразу моментально цена вверх , но как только доллар в низ, ну чисто чудо и цены на АЗС никак не меняются... движение чисто в одну сторону , так и у банкиров - депозытные уменьшают в момент , а вот кредитные- никак низзя :mrgreen: ..ну пусть тогда сосут..этот ..как его...лапу !!!

Працювати не хочуть, а головне не вміють, куме! :P Нажирають харю на тимчасових труднощах! :evil: Хай ця харя лусне в них! А смокчуть, я б сказав що, але утримаюсь, бо діти можливо читатимуть... :oops:

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:01

  abank-client написав:
  kreuz написав:abank-client
Просьба отреагировать на электропочту по поводу акции от МастерКард.


Уважаемый клиент! Обязательно наши сотрудники предоставят Вам ответ, после уточнений и решения данного вопроса.
С уважением, команда А-банка!
доброе утро! Что происходит с пополнением гривневых вкладов - какие каналы доступны , выложите официальные условия на сайте,народ гадает на кофейной гуще.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:03

  Goodman написав:
  Дядя Дима написав:Я уже не помню когда мне приходили смсы


Пополнял кредитку - смс-ки ходят исправно.
Уточните через 8-800 тел своего персонального менеджера, он все уладит.
Сколько раз обращался - ВСЕГДА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ проблемочек.

А теперь пополнил депозит и решил проблемочку через чат!
никому не верю
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:04

  Goodman написав:
  Vorlon написав:Чушь!


Чушь последние три страницы в адрес банка.
столбитесь вовремя и будет вам счастье.
последний вагон с 17,5 ушел 08-08-2017
последний вагон с 16,0 ушел 19-12-2017
самый последний с 15,9 ушел 14-01-2018

никто даром не обладал , отход вагонов был в расписании.

одна проблема - жлобская планка в 200к по фонду .
забираешь свои жёсткие термины обратно ???
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:07

  lubopytnaya написав:
  Elensk написав:В А-банке еще есть ограничение на пополнение депо не выше первоначальной суммы? Или уже сняли и можно закинуть сколько хочешь?

* Максимальна сума поповнень:
- Вклади «Стандарт», «Стандарт строковий»: в гривні - сума поповнення протягом календарного місяця без обмежень.
- Вклади «Стандарт», «Стандарт строковий»: в іноземній валюті - сумма поповнення протягом календарного місяця не повинна перевищувати початкову суму та становити не більше 3 000 доларів, 3 000 євро.
- Послуга «Скарбничка»: 50 000 гривень протягом календарного місяця.
- Послуга «Стандарт безподатковий» та «А-вклад»: без обмежень.
теперь про пополнение - или это техсбой или крупный и надёжный банк нарушил условия срочных договоров и теперь внесет корректировки на сайте,ожидаем подтверждения на сайте и на форуме.
никому не верю
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 07:19

На горячке сказали все пополняется и жалоб не возникало
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Алексей77
 
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