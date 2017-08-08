Додано: Вів 23 січ, 2018 02:25

...н-да "Гюльчатай показала свое личико ?"....) ну что тут скажешь -ЛОМБАРД он и есть ЛОМБАРД ), условиями гендлюют как циган коньми )- в принципе я и не удивлен ,но поражает другое...вот клиент согласен им давать деньги под16.5-17% по старым депо , но суркисов жаба давит и они желают получить под-13-15% и это все грязными... и в то же время кредиты считают возможным выдавать чуть не под 150%....так и хочется у них спросить :"А ХАРЯ НЕ ТРЕСНЕТ ГОСПОДА ???".Я еще с прошлого месяца прекратил открывать на перспективу депо и 22.01 утром таки два пополнил по 10т.грн(срок окончания 02.2018)...)...а в обед эти юмористы мне звонят и предлагают открыть депозит...-были культурно посланы так как ставки на сегодня меня впринципе никак не интересуют - все средства на текущиеи карточные , причем в другие менее жадные банки , а господа суркисы пусть пока посидят на диете - смотришь поумнеют .У меня суть претензии заключается во фразе-рекомендации либо "крестик снять либо трусы надеть .")...что в переводе вы или нормальные ставки под депо предлагайте ну или адекватно к депозитным кредитные так же срежьте . если депозиты по 10-15 то кредиты должны быть не более 20-30 и это еще много...)..Р/С...мне наши банкиры зажравшиеся напоминают мне наших не менее зажравшися нефтетрейдеров..у них все один к одному - у этих как только доллар дорожает - так сразу моментально цена вверх , но как только доллар в низ, ну чисто чудо и цены на АЗС никак не меняются...движение чисто в одну сторону , так и у банкиров - депозытные уменьшают в момент , а вот кредитные- никак низзя..ну пусть тогда сосут..этот ..как его...лапу !!!