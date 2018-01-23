Доброго дня. Дякуємо за таку інформацію, ми вже її передали нашим фахівцям, щоб вони відредагували даний текст.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:40
Доброго дня. Дякуємо за таку інформацію, ми вже її передали нашим фахівцям, щоб вони відредагували даний текст.
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:44
Спасибо Вам за обратную связь, мы знаем о данной ситуации, сейчас наши специалисты работают над решением этого вопроса. Так как для наших клиентов смс информирование должно работать корректно.
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:46
Уважаемый клиент! К сожалению, на данный момент действительно смс информирование может не поступать, при этом данный вопрос уже в работе у наших сотрудников.
С уважением, команда А-банка!
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:53
Re: А-Банк
Так уже смаковали, последние поезда с пополнениями уши в декабре и январе.
Вкусные столбы до сентября, 9 месяцев .... может выносят и родят решение.
Пополнение прикрыли не навсегда....., не думаю, что А-Банк наступит на грабли Привата.
P S Грабли Привата - вылил и уменьшил свое депоприсутствие в 25 раз
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:20
В г. Киев было открыто 3 отделения, которые находятся по адресам:
1. г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 74;
2. г. Киев, просп. Соборности, 8/2;
3. г. Киев, ул. Маршала Малиновского, 4В.
Эти отделения, внесены на карту, кроме отделения на ул. Малиновского.
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:30
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:36
Анюта люди сов1тсько1 закалки:
закручиваем гайки до упора
выжидаем
чуть попускаем
преподносим как улучшение и заботу.
PS ОБС (одна баба казала) - Всякому л1ту приходить к1нець!
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Вів 23 січ, 2018 18:30
Добрый вечер, наши коллеги, ответили на сообщения, где решили вопрос. Возможно просто по Вашему обращению - вопрос еще в работе. Если Вам еще не ответили, мы обязательно ответим.
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:28
Мда... облом со столбами. Да хрен со столбами, и текущие депо открытые на норм сумму тоже облом. Ну в принципе это было ожидаемо, но просто без предупреждения, это жестоко. Ну если в ближайшее время не решат в пользу пополнения, хотя бы на сумму открытия, бум делать ноги
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