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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 869870871872>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:40

  klug написав:Зображення
Шановний представник, проясніть, будь ласка, щоб отримати доступ до грошей на мапі, у А-Банку потрібно отримати картку чи карту? Також цікавить, чи можна замість мапи використовувати глобус.


Доброго дня. Дякуємо за таку інформацію, ми вже її передали нашим фахівцям, щоб вони відредагували даний текст.
abank-client
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:44

  arkavs написав:При поступлении/снятии средств на УниГолд не приходят ни смски ни пуши на Вайбер (более 100 грн). На кдв все ок. Где настроить не нашел. Ув. представитель - это нормально?



Спасибо Вам за обратную связь, мы знаем о данной ситуации, сейчас наши специалисты работают над решением этого вопроса. Так как для наших клиентов смс информирование должно работать корректно.
abank-client
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:46

  Дядя Дима написав:
  arkavs написав:При поступлении/снятии средств на УниГолд не приходят ни смски ни пуши на Вайбер (более 100 грн). На кдв все ок. Где настроить не нашел. Ув. представитель - это нормально?
Видимо нормально. Я уже не помню когда мне приходили смсы :lol:



Уважаемый клиент! К сожалению, на данный момент действительно смс информирование может не поступать, при этом данный вопрос уже в работе у наших сотрудников.
С уважением, команда А-банка!
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:53

Re: А-Банк

  guntherhouse777 написав:Команда Абанка, общественность просит настоятельно объяснений по сложившейся ситуации с пополнением депо.


Так уже смаковали, последние поезда с пополнениями уши в декабре и январе.
Вкусные столбы до сентября, 9 месяцев .... может выносят и родят решение.
Пополнение прикрыли не навсегда....., не думаю, что А-Банк наступит на грабли Привата.

P S Грабли Привата - вылил и уменьшил свое депоприсутствие в 25 раз
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:20

  demichh написав:abank-client
Какие новые отделния открылись в киеве, почему их на карте не нашел (ул. Малиновского). Где их адреса посмотреть?


В г. Киев было открыто 3 отделения, которые находятся по адресам:
1. г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 74;
2. г. Киев, просп. Соборности, 8/2;
3. г. Киев, ул. Маршала Малиновского, 4В.

Эти отделения, внесены на карту, кроме отделения на ул. Малиновского.
abank-client
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:30

  PPO написав:
  cds77 написав:
  alex lem написав:abank-client ауууу, что там творится с пополнениями депо.

Они еще не выбрали окончательного решения.
Думают ...

Та ні, вже вирішили. Справа за айтішніками.

а у вас кто-то из знакомых в в этом банке?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:36

Анюта люди сов1тсько1 закалки:

закручиваем гайки до упора
выжидаем
чуть попускаем
преподносим как улучшение и заботу.

PS ОБС (одна баба казала) - Всякому л1ту приходить к1нець! :mrgreen:
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:46

bosson513 ,что то он знает чего не знаем мы.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 18:30

  velvet написав:
  guntherhouse777 написав:
  kreuz написав:abank-client
Просьба отреагировать на электропочту по поводу акции от МастерКард.

Если Вы по поводу 10-30 грн. На телефон, то их уже абанка выплатил в тяпницу.

не нужно говорить за всех, мне тоже не выплатили ещё...
и на письмо, которое просили им выслать со своими данными - ответа тоже нет


Добрый вечер, наши коллеги, ответили на сообщения, где решили вопрос. Возможно просто по Вашему обращению - вопрос еще в работе. Если Вам еще не ответили, мы обязательно ответим.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:28

Мда... облом со столбами. Да хрен со столбами, и текущие депо открытые на норм сумму тоже облом. Ну в принципе это было ожидаемо, но просто без предупреждения, это жестоко. Ну если в ближайшее время не решат в пользу пополнения, хотя бы на сумму открытия, бум делать ноги :twisted:
Snoopik
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