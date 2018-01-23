Уже ниже, чем в Привате.
6 міс 12.9%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:15
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:20
Інкогніто
Ага, уже четвертый раз за месяц
Молодцы!
Повысили на год до 14% - теперь в этом "большом и надежном" банке круче, чем в Привате.
Вот только зачем так урезать на полгода - с 15 до 12,9%?
Непорядок.
Предложение - а давайте менять ставки каждый день, а лучше даже пару раз за день.
И ни к коем случае не увеличивать сумму пополнения вкладов больше 0,01 грн.
Тогда банк точно станет еще больше и надежнее
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:21
Да, и если раньше ставки по "строковому" и "безналоговому" были синхронны, то сейчас разбалансированные, по одним на полгода минимум, по другим максимум.
Наверное в пьяном угаре составляли.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Вів 23 січ, 2018 22:25
Re: А-Банк
Два дня по-тихому перемены. Боженько любит троицу. Шо будет завтра после 19-00 новенького с депо ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Вів 23 січ, 2018 23:02
Недостойное поведение банки. Могли бы просто объявить, что с такого-то числа пополнений нет и не морочили бы людям головы. А то детский сад: "Оно само поломалось".
Додано: Вів 23 січ, 2018 23:41
Re: А-Банк
А я вот жду когда отремонтируют,обещали ведь и заявку приняли
Додано: Сер 24 січ, 2018 03:53
..вы неисправимая оптимистка ).....если в банке порядка меньше чем в любом борделе ( это судя по изменениям ставок чуть не каждый день ))....) то факт закрытия пополнения видимо очевиден...
..причем меня удивляет их ничем обоснованный оптимизм..что им кто-то под такие ставки поднесет денег...))
Додано: Сер 24 січ, 2018 08:07
Скриншоты у Вас не требовали ,,поломки,, с фразой пополнение 0,01 гривен? А то я отправил, теперь ремонтируют.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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