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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 870871872873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:15

  Інкогніто написав:Ставки опять изменились - с 24.01.18.

Уже ниже, чем в Привате. :mrgreen:
6 міс 12.9% :(
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:20

Інкогніто
Ага, уже четвертый раз за месяц ;-)
Молодцы!
Повысили на год до 14% - теперь в этом "большом и надежном" банке круче, чем в Привате.
Вот только зачем так урезать на полгода - с 15 до 12,9%?
Непорядок.
Предложение - а давайте менять ставки каждый день, а лучше даже пару раз за день.
И ни к коем случае не увеличивать сумму пополнения вкладов больше 0,01 грн.
Тогда банк точно станет еще больше и надежнее ;-)
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:21

Да, и если раньше ставки по "строковому" и "безналоговому" были синхронны, то сейчас разбалансированные, по одним на полгода минимум, по другим максимум.
Наверное в пьяном угаре составляли.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 22:25

Re: А-Банк

Два дня по-тихому перемены. Боженько любит троицу. Шо будет завтра после 19-00 новенького с депо ? ;)
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 23:02

Недостойное поведение банки. Могли бы просто объявить, что с такого-то числа пополнений нет и не морочили бы людям головы. А то детский сад: "Оно само поломалось".
vak
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 23:41

Re: А-Банк

А я вот жду когда отремонтируют,обещали ведь и заявку приняли
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 03:53

  Анюта написав:А я вот жду когда отремонтируют,обещали ведь и заявку приняли

..вы неисправимая оптимистка ).....если в банке порядка меньше чем в любом борделе ( это судя по изменениям ставок чуть не каждый день ))....) то факт закрытия пополнения видимо очевиден...
..причем меня удивляет их ничем обоснованный оптимизм..что им кто-то под такие ставки поднесет денег...))
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 08:07

  Анюта написав:А я вот жду когда отремонтируют,обещали ведь и заявку приняли
Скриншоты у Вас не требовали ,,поломки,, с фразой пополнение 0,01 гривен? :D А то я отправил, теперь ремонтируют. :wink:
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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