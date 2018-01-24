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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 873874875876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:18

  Sagittarius написав: Таки да, сумма 10к уже исчерпана стала. Теперь на зло им нужно пополнять каждый месяц на 10к, даже если за фонд вылезет (если открывался больше 10к).

Прошло время когда держал в этом ломбарде больше хвонда. Вы тоже не рискуйте. С таким отношением к деполюдям в банчике, было бы полезно чтобы остались без работы.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:10

Re: А-Банк

..СЕЙ ломбард ПОБИЛ ВСЕ РЕКОРДЫ... :lol: за месяц сколько изменил ставки ? четыре раза..и в добавок дважды изменил условия пополнения депозитов .
Но до конца месяца еще неделя ..."прохвессионАлы "из ООО "А-Банк"- не останавливайтесь на достигнутом :mrgreen:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:18

  anikola13 написав:А что а-банка прикрыла, как полтора года назад, пополнение открытых вкладов. Больше 0,01 грн. не дает пополнить. У всех так?


Добрый день
С 23.01.2018 вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. Вклады в иностранной валюте можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро.
abank-client
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:20

  Oktawa написав:А что, возможность пополнения ранее открытых депо закрыли? При попытке пополнить появляется надпись: доступная сумма пополнения 0,01 грн.


Добрый день
В данный момент вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. Вклады в иностранной валюте можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро
Данное ограничение действует на все размещенные вклады.
abank-client
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:23

abank-client Таки нас услышали? :) Что ждать завтра-послезавтра ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:23

Re: А-Банк

завел на универсалку через ТСО примата .. пополнить - не дали ( то что можно , не в счёт ) ... новые процентные ставки - не устраивают .. подскажите плиз ,можно как-то выйти ,наиболее безболезненно...если чё потайное , плиз в личку..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:25

  alex lem написав:Уже четвертая пакость от банка после трех понижений процентных ставок по депозитам за месяц? Представитель банка, ау ?


Добрый день
На основании договора по вкладу Банк устанавливает максимальную сумму пополнения вклада в месяц и размещает её в отделениях банка и в Условиях и Правилах (размещены на сайте банка).
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:29

  sens написав:
  abank-client написав:
  kreuz написав:abank-client
Просьба отреагировать на электропочту по поводу акции от МастерКард.


Уважаемый клиент! Обязательно наши сотрудники предоставят Вам ответ, после уточнений и решения данного вопроса.
С уважением, команда А-банка!
доброе утро! Что происходит с пополнением гривневых вкладов - какие каналы доступны , выложите официальные условия на сайте,народ гадает на кофейной гуще.


Добрый день
В данный момент вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. Вклады в иностранной валюте можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро.
На основании договора по вкладу Банк устанавливает максимальную сумму пополнения вклада в месяц и размещает её в отделениях банка и в Условиях и правилах (размещены на сайте банка).

Вклад можно пополнить:
- через Интерент-банк (с карты/наличными);
- регулярным платежем с карты или счета, открытого в А-Банке;
- в любом отделении А-Банка по всей Украине (с карты/наличными).
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:36

  abank-client написав:В данный момент вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс.

Раз в месяц или вообще?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:26

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Раз в месяц или вообще?


раз в жизні! і то нє всегда
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greenozon
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