Прошло время когда держал в этом ломбарде больше хвонда. Вы тоже не рискуйте. С таким отношением к деполюдям в банчике, было бы полезно чтобы остались без работы.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 16:18
Прошло время когда держал в этом ломбарде больше хвонда. Вы тоже не рискуйте. С таким отношением к деполюдям в банчике, было бы полезно чтобы остались без работы.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:10
Re: А-Банк
..СЕЙ ломбард ПОБИЛ ВСЕ РЕКОРДЫ... за месяц сколько изменил ставки ? четыре раза..и в добавок дважды изменил условия пополнения депозитов .
Но до конца месяца еще неделя ..."прохвессионАлы "из ООО "А-Банк"- не останавливайтесь на достигнутом
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:18
Добрый день
С 23.01.2018 вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. Вклады в иностранной валюте можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро.
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:20
Добрый день
В данный момент вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. Вклады в иностранной валюте можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро
Данное ограничение действует на все размещенные вклады.
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:23
abank-client Таки нас услышали? Что ждать завтра-послезавтра ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:23
Re: А-Банк
завел на универсалку через ТСО примата .. пополнить - не дали ( то что можно , не в счёт ) ... новые процентные ставки - не устраивают .. подскажите плиз ,можно как-то выйти ,наиболее безболезненно...если чё потайное , плиз в личку..
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:25
Добрый день
На основании договора по вкладу Банк устанавливает максимальную сумму пополнения вклада в месяц и размещает её в отделениях банка и в Условиях и Правилах (размещены на сайте банка).
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:29
Добрый день
В данный момент вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. Вклады в иностранной валюте можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро.
На основании договора по вкладу Банк устанавливает максимальную сумму пополнения вклада в месяц и размещает её в отделениях банка и в Условиях и правилах (размещены на сайте банка).
Вклад можно пополнить:
- через Интерент-банк (с карты/наличными);
- регулярным платежем с карты или счета, открытого в А-Банке;
- в любом отделении А-Банка по всей Украине (с карты/наличными).
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:36
Додано: Сер 24 січ, 2018 19:26
Re: А-Банк
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