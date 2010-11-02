WachtAmRhein написав:

не ожидал что придётся столкнуться с подобной тупостью абанки, вчера подал заявку на повышение интернет-лимита на выпущеной несколько дней назад нулёвочки на 99999 грн. (с запасом) - 0 реакции, несмотря на заверение что через 10 минут можно платить.Сегодня утром повторяю заявку на 30000 - та же песня.Стучу в чат в обед, при этом отправляю еще одну заявку на 30000 (пополнил кстати карту на 600 грн. чтобы оплатить 574,88 грн.) Девочка в чате видно чтобы я отъебался говорит полную ахинею максимальный лимит 1000 грн. Я отправляю заявку на 1000 и тут мне перезванивает отдел мониторинга типа я ли или не я, причём звонит по предыдущей заявке 30000 грн. Обещает что всё вот прямо сейчас заработает, но оно до сих пор не работает!!! Это же жесть какая-то!!!ВЫ там вообще при памяти или нет?