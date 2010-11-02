|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:04
Re: А-Банк
abank-client, скільки ще можна писати одне і теж?!
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:12
abank-client, у Вас пластинку заеееело:
viewtopic.php?p=4274988#p4274988
viewtopic.php?p=4274982#p4274982
viewtopic.php?p=4274976#p4274976
viewtopic.php?p=4274972#p4274972
viewtopic.php?p=4275677#p4275677
viewtopic.php?p=4275675#p4275675
viewtopic.php?p=4275668#p4275668
viewtopic.php?p=4275698#p4275698
viewtopic.php?p=4275678#p4275678
Однако на простой вопрос форумчанина Вы не ответили ни разу
viewtopic.php?p=4275834#p4275834
Чуток перефразирую коллегу:
За сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:12
Добрый вечер, действительно Вам мог звонить сотрудник банка в такой ситуации, при этом напоминаем, что сотрудники банка никогда не уточняют: полный номер карты, pin код, ccv код. На данный момент интернет-лимит работает, можно без каких-либо проблем увеличить/понизить его. Попробуйте, пожалуйста, еще раз.
С уважением, команда А-банка!
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:12
abank-client
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:24
Re: А-Банк
а сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов?
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:26
Уважаемый клиент, от имени нашего банка приносим Вам свои извинение, за такую ситуацию. Мы проверили информацию, по Вашему номеру телефона и предоставили ответ на электронный адрес.
С уважением, команда А-банка!
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:28
Это для Вас простой, а вот для банка ... наверное тупиковый.
Прошлым летом хотел получить, вернее посмотреть один раздел, действующий ДКБО в любом варианте - на эл.почту, в отделении бумажный вариант или у них на компе, в общем в любом удобном для банка виде. Так мне их какой-то начальник сказал что как такового ДБКО на данный момент нет, то есть он есть, но он неправильный, в него нужно внести коррективы, понятно что задним числом, узнавайте мол всю актуальную информацию через колцентр.
Это не банк, а какое то недоразумение.
Востаннє редагувалось cds77 в Чет 25 січ, 2018 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:28
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:30
Я и не сомневался, что это сотрудник банка, я лишь писал о том, что толку с этого оказалось ровно ноль, несмотря на устное подтверждение операции. Лимит не изменился, и необходимую операцию провести не удалось.
Я считал это проявлением излишней заботы о сохранности клиентских денег - это когда банк считает, что для клиентских денег нет более надежного места, чем счет в этом банке, и поэтому клиенту их не отдаёт, прикрываясь техническими неполадками. Хоть деньги в данном случае и были кредитные, сути это не меняет.
Однако, из сообщений на форуме видно, что такая ситуация возникла не только у меня, поэтому вариант технического сбоя полностью не исключаю.
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:30
Добрый вечер! Сейчас, действительно наблюдаются сложности при увеличении интернет-лимита, в связи с этим максимальная сумма которую Вы можете установить 1000 грн. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
С уважением, команда А-банка!
реклама
|