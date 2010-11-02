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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 878879880881>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:04

Re: А-Банк

abank-client, скільки ще можна писати одне і теж?!
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:12

abank-client, у Вас пластинку заеееело:
viewtopic.php?p=4274988#p4274988
viewtopic.php?p=4274982#p4274982
viewtopic.php?p=4274976#p4274976
viewtopic.php?p=4274972#p4274972
viewtopic.php?p=4275677#p4275677
viewtopic.php?p=4275675#p4275675
viewtopic.php?p=4275668#p4275668
viewtopic.php?p=4275698#p4275698
viewtopic.php?p=4275678#p4275678

Однако на простой вопрос форумчанина Вы не ответили ни разу
viewtopic.php?p=4275834#p4275834

Чуток перефразирую коллегу:
За сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:12

  M-Audio написав:
  Грйс-мэн написав:При заходе в А24 предложило увеличить кред.лимит, и накинуло 10к. Необходимости не было, но взял на всякий случай

Видимо ликвидность из привата уже зашла, да и Вовк из рошена хорошо подсобил с RAB-тарифами

Не знаю, куда там зашла ликвидность, но мне сегодня понадобилось срочно перекинуть денег через p2p, для этого нужно было поднять лимит на интернет. Так позвонил сотрудник, устроил допрос, по окончании сказал, что через 5 минут можно пользоваться, и уже два часа как нихрена.
Ладно, не хочет а-банка заработать - будет зарабатывать моня (операция предполагалась платная, с кредитного лимита). Ставим галочку - "на банк полагаться нельзя, кредитный лимит фейковый".


Добрый вечер, действительно Вам мог звонить сотрудник банка в такой ситуации, при этом напоминаем, что сотрудники банка никогда не уточняют: полный номер карты, pin код, ccv код. На данный момент интернет-лимит работает, можно без каких-либо проблем увеличить/понизить его. Попробуйте, пожалуйста, еще раз.
С уважением, команда А-банка!
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:12

abank-client
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:24

Re: А-Банк

а сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов? :roll:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:26

  velvet написав:
  abank-client написав:
  velvet написав:


Уважаемый клиент! Чтобы мы могли сейчас проверить, что Вы действительно нам написали и Вам не предоставили ответ напишите, пожалуйста, в ЛС нам свою почту с которой Вы обращались и дату обращения.

а почему у вас возник вопрос по второй части моего сообщения ? в первой половине моего сообщения же чётко написано, что мне прислали ответ с help@a-bank.com.ua в котором не решили вопрос,а отправили в чат-поддержку куда я уже неоднократно обращался и где не могут решить мой вопрос уже длительное время...
в лс написал дату и почту...

Уважаемый клиент, от имени нашего банка приносим Вам свои извинение, за такую ситуацию. Мы проверили информацию, по Вашему номеру телефона и предоставили ответ на электронный адрес.
С уважением, команда А-банка!
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:28

  clientage написав:abank-client, у Вас пластинку заеееело:
viewtopic.php?p=4274988#p4274988
viewtopic.php?p=4274982#p4274982
viewtopic.php?p=4274976#p4274976
viewtopic.php?p=4274972#p4274972
viewtopic.php?p=4275677#p4275677
viewtopic.php?p=4275675#p4275675
viewtopic.php?p=4275668#p4275668
viewtopic.php?p=4275698#p4275698
viewtopic.php?p=4275678#p4275678

Однако на простой вопрос форумчанина Вы не ответили ни разу
viewtopic.php?p=4275834#p4275834

Чуток перефразирую коллегу:
За сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов?

Это для Вас простой, а вот для банка ... наверное тупиковый.
Прошлым летом хотел получить, вернее посмотреть один раздел, действующий ДКБО в любом варианте - на эл.почту, в отделении бумажный вариант или у них на компе, в общем в любом удобном для банка виде. Так мне их какой-то начальник сказал что как такового ДБКО на данный момент нет, то есть он есть, но он неправильный, в него нужно внести коррективы, понятно что задним числом, узнавайте мол всю актуальную информацию через колцентр.
Это не банк, а какое то недоразумение.
Востаннє редагувалось cds77 в Чет 25 січ, 2018 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:28

  -VICTOR- написав:а сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов? :roll:


clientage,
VICTOR,
Пляка знает)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:30

  abank-client написав:Добрый вечер, действительно Вам мог звонить сотрудник банка в такой ситуации,

Я и не сомневался, что это сотрудник банка, я лишь писал о том, что толку с этого оказалось ровно ноль, несмотря на устное подтверждение операции. Лимит не изменился, и необходимую операцию провести не удалось.

Я считал это проявлением излишней заботы о сохранности клиентских денег - это когда банк считает, что для клиентских денег нет более надежного места, чем счет в этом банке, и поэтому клиенту их не отдаёт, прикрываясь техническими неполадками. Хоть деньги в данном случае и были кредитные, сути это не меняет.
Однако, из сообщений на форуме видно, что такая ситуация возникла не только у меня, поэтому вариант технического сбоя полностью не исключаю.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:30

  WachtAmRhein написав:не ожидал что придётся столкнуться с подобной тупостью абанки, вчера подал заявку на повышение интернет-лимита на выпущеной несколько дней назад нулёвочки на 99999 грн. (с запасом) - 0 реакции, несмотря на заверение что через 10 минут можно платить.

Сегодня утром повторяю заявку на 30000 - та же песня.
Стучу в чат в обед, при этом отправляю еще одну заявку на 30000 (пополнил кстати карту на 600 грн. чтобы оплатить 574,88 грн.) Девочка в чате видно чтобы я отъебался говорит полную ахинею максимальный лимит 1000 грн. Я отправляю заявку на 1000 и тут мне перезванивает отдел мониторинга типа я ли или не я, причём звонит по предыдущей заявке 30000 грн. Обещает что всё вот прямо сейчас заработает, но оно до сих пор не работает!!! Это же жесть какая-то!!!

ВЫ там вообще при памяти или нет?


Добрый вечер! Сейчас, действительно наблюдаются сложности при увеличении интернет-лимита, в связи с этим максимальная сумма которую Вы можете установить 1000 грн. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
С уважением, команда А-банка!
abank-client
Представник банку
 
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