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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 878879880881

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:30

  guntherhouse777 написав:
  -VICTOR- написав:а сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов? :roll:


clientage,
VICTOR,
Пляка знает)

В феврале все вынесем и с марта вернут пополнение. :D
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:33

  WachtAmRhein написав:следующий оператор вообще красавчик


Черненко Дмитро
Ромуальд Сігізмундович, доброго дня. Я буду займатися Вашим питанням.
15:07
Черненко Дмитро
Сейчас ведутся регламентные работы по изменения интернет лимита, рекомендую подать заявку позже
15:08


Уважаемый клиент! Как мы ответили ранее что, действительно наблюдаются сложности при увеличении интернет-лимита, наши специалисты уже работают с данным вопросом. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
abank-client
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:37

Re: А-Банк

22 минуты назад Вы написали и я обрадовался
... На данный момент интернет-лимит работает, можно без каких-либо проблем увеличить/понизить его. Попробуйте, пожалуйста, еще раз.
С уважением, команда А-банка!

Теперь пишите, что не работает...
Я загрустил...
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:42

Суркисы не могут пополнить депозиты в Визе и Мастеркард?
Слупили же куш от привата, и RAB-тарифов

Такие "технические трудности" "кагбе намекают" (с).
В дополнение с "проверками" (или вообще отказами) входящих манисендов в декабре
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:43

abank-client - хватит писать чушь, уже порядком надоело.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:53

Re: А-Банк

  abank-client написав:Уважаемый клиент, от имени нашего банка приносим Вам свои извинение, за такую ситуацию. Мы проверили информацию, по Вашему номеру телефона и предоставили ответ на электронный адрес.
С уважением, команда А-банка!

А откуда вы в вашем ответе взяли это : "Условия по акции таковы, чтобы получить 10 грн на мобильный счет нужно:
1. Оформить новую карту в декабре месяце;..."

В официальных условиях этого требования не было https://a-bank.com.ua/promo-akciya
да и в вашем ответе 23.12.2017 на этом форуме указано:
  abank-client написав:
  anikola13 написав:Оф. пред.
Где можно прочесть условия акции, что при оплате картой МС на 200 грн. получаешь 10 грн на счет мобиильного телефона?
Эта акция для открытых карт в декабре или для всех карт?


Участие в Акции могут принять дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, как граждане Украины, так и нерезиденты Украины, которые имеют вид на жительство в Украине и является держателями карточек Masterсard (нет значения когда была оформленная карта).
Ознакомиться с условия акции Вы можете по ссылке:
https://a-bank.com.ua/promo-akciya
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:00

  abank-client написав:
  WachtAmRhein написав:не ожидал что придётся столкнуться с подобной тупостью абанки, вчера подал заявку на повышение интернет-лимита на выпущеной несколько дней назад нулёвочки на 99999 грн. (с запасом) - 0 реакции, несмотря на заверение что через 10 минут можно платить.

Сегодня утром повторяю заявку на 30000 - та же песня.
Стучу в чат в обед, при этом отправляю еще одну заявку на 30000 (пополнил кстати карту на 600 грн. чтобы оплатить 574,88 грн.) Девочка в чате видно чтобы я отъебался говорит полную ахинею максимальный лимит 1000 грн. Я отправляю заявку на 1000 и тут мне перезванивает отдел мониторинга типа я ли или не я, причём звонит по предыдущей заявке 30000 грн. Обещает что всё вот прямо сейчас заработает, но оно до сих пор не работает!!! Это же жесть какая-то!!!

ВЫ там вообще при памяти или нет?


Добрый вечер! Сейчас, действительно наблюдаются сложности при увеличении интернет-лимита, в связи с этим максимальная сумма которую Вы можете установить 1000 грн. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
С уважением, команда А-банка!

охохо! Вот это уже интересно. А лимиты на снятие в банкоматах в 1000 грн. вы не установили часом? Разумеется, в целях безопасности клиентских денег.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:17

Re: А-Банк

Ну все. Это мы уже за последние 4 года неоднократно слышали... :(
Mutabor
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