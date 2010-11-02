WachtAmRhein написав:следующий оператор вообще красавчик
Черненко Дмитро Ромуальд Сігізмундович, доброго дня. Я буду займатися Вашим питанням. 15:07 Черненко Дмитро Сейчас ведутся регламентные работы по изменения интернет лимита, рекомендую подать заявку позже 15:08
Уважаемый клиент! Как мы ответили ранее что, действительно наблюдаются сложности при увеличении интернет-лимита, наши специалисты уже работают с данным вопросом. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
22 минуты назад Вы написали и я обрадовался ... На данный момент интернет-лимит работает, можно без каких-либо проблем увеличить/понизить его. Попробуйте, пожалуйста, еще раз. С уважением, команда А-банка!
abank-client написав:Уважаемый клиент, от имени нашего банка приносим Вам свои извинение, за такую ситуацию. Мы проверили информацию, по Вашему номеру телефона и предоставили ответ на электронный адрес. С уважением, команда А-банка!
А откуда вы в вашем ответе взяли это : "Условия по акции таковы, чтобы получить 10 грн на мобильный счет нужно: 1. Оформить новую карту в декабре месяце;..."
anikola13 написав:Оф. пред. Где можно прочесть условия акции, что при оплате картой МС на 200 грн. получаешь 10 грн на счет мобиильного телефона? Эта акция для открытых карт в декабре или для всех карт?
Участие в Акции могут принять дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, как граждане Украины, так и нерезиденты Украины, которые имеют вид на жительство в Украине и является держателями карточек Masterсard (нет значения когда была оформленная карта). Ознакомиться с условия акции Вы можете по ссылке: https://a-bank.com.ua/promo-akciya
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WachtAmRhein написав:не ожидал что придётся столкнуться с подобной тупостью абанки, вчера подал заявку на повышение интернет-лимита на выпущеной несколько дней назад нулёвочки на 99999 грн. (с запасом) - 0 реакции, несмотря на заверение что через 10 минут можно платить.
Сегодня утром повторяю заявку на 30000 - та же песня. Стучу в чат в обед, при этом отправляю еще одну заявку на 30000 (пополнил кстати карту на 600 грн. чтобы оплатить 574,88 грн.) Девочка в чате видно чтобы я отъебался говорит полную ахинею максимальный лимит 1000 грн. Я отправляю заявку на 1000 и тут мне перезванивает отдел мониторинга типа я ли или не я, причём звонит по предыдущей заявке 30000 грн. Обещает что всё вот прямо сейчас заработает, но оно до сих пор не работает!!! Это же жесть какая-то!!!
ВЫ там вообще при памяти или нет?
Добрый вечер! Сейчас, действительно наблюдаются сложности при увеличении интернет-лимита, в связи с этим максимальная сумма которую Вы можете установить 1000 грн. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. С уважением, команда А-банка!
охохо! Вот это уже интересно. А лимиты на снятие в банкоматах в 1000 грн. вы не установили часом? Разумеется, в целях безопасности клиентских денег.