anikola13 написав:Не работает округление в "копилку" от трат. Еще у кого-то наблюдается проблема?
Добрый день. Никаких сложностей не наблюдалось, если у Вас не работает условие по услуге накопления копилка то Вы можете обратиться на горячую линию 0 800 500 809 или в службу поддержки чат-онлайн на сайте А-банка https://a-bank.com.ua/. С уважением, команда А-банка!
Простите, но тупее ответов чем в Вашем чате и на "морозной" линии я не встречал нигде. Пять раз повторили, что округление от трат по кредитной карте только за счет личных средств. Ха... Спросил, где это написано - мороз. А, чтоб не напрягал, сделав отдолжение, зафиксировали обращение тех.спецам.... Жду комментарий.
Востаннє редагувалось anikola13 в П'ят 26 січ, 2018 19:28, всього редагувалось 1 раз.
alex lem написав:abank-client цитата ,,Зміни до цих Умов і Правил надання банківських послуг вносяться Банком ЩОМ1СЯЦЯ в однобічному порядку у випадках, не заборонених чинним законодавством України.,, ЩОМ1СЯЦЯ - переводится как ежемесячно, а не в любой момент по 4 раза в месяц. Переписуйте еще раз.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что Вы имеете в виду "в любой момент по 4 раза в месяц"? Если Вы имеете в виду изменение процентных ставок, то это не имеет отношения к "Условиям и Правилам предоставления банковских услуг". С уважением, команда А-банка!
WachtAmRhein написав:Сегодня интернет лимит 1000 грн. выставился без звонка гестапо, оплата прошла. Завтра буду увеличивать.
Алілуйя! Через тернії до зірок...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Добрый вечер!Надеюсь, Вы знаете о горячих клавишах ctrl C и сtrl V-это видно. Но Вы вопрос то прочтите, внимательно, пож. Мы спрашивали не "может или не может банк в одностороннем порядке менять дкбо", вопрос был "за сколько суток..." Для ответа на это вопрос необходимо поставить цифру и ссылку, откель она взялась.
KIM30 написав: В данный момент вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. в месяц Дайте посилання, де на сайті було повідомлення про зміни що до поповнення депозитів?
Шановний клієнт, приносимо свої вибачення, але на сайті повідомлення про зміну умов поповнення депозитів - не було. З повагою, команда А-банку!
Це пусті слова! Правильніше було б написати: З зневагою, команда А-банку!
-VICTOR- написав:За сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов?
До сих пор оффпред банка не ответил на этот вопрос. Думает замолчать, может подзабудут. Придется напоминать, пока не будет ответа.
Ответ был предоставлен
Ха-ха! Это еще раз подтверждает мое мнение, что банк уже не интересен своим хозяевам и будет ликвидирован. Как будут проданы все игроки ДК, как затем будет продан сам клуб, так и банк уже не нужен. Им надо уметь управлять и зарабатывать в условиях рынка, а не ручной экономики, как во время его создания.
Ребята в банке, вы что сами не читаете свое https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 4/?lang=uk ??? 1.6.1. Зміни до цих Умов і Правил надання банківських послуг вносяться Банком щомісяця в однобічному порядку у випадках, не заборонених чинним законодавством України. Щомісяця, Карл!!!! Значит либо за 30 дней, либо каждого первого числа месяца!! Далее 1.6.2. У тих випадках, коли в однобічному порядку внесення змін неможливе, Банк повідомляє Клієнтів про внесені зміни шляхом використання наступних каналів зв'язку:
1.6.2.1. Офіційний сайт Банку:https://a-bank.com.ua, розміщення інформації у відділеннях Банку.
1.6.2.2. Підпис необхідних документів безпосередньо у відділенні Банку.
1.6.2.3. Іншими каналами зв'язку у відповідності до Умов та правил. Если на сайте до сих пор можно пополнить, значит можно спокойно обращаться в суд. Но это хлопотно. Они на это и рассчитывают.