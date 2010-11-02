Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:44

abank-client написав: Temps написав: -VICTOR- написав: За сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов?

До сих пор оффпред банка не ответил на этот вопрос. Думает замолчать, может подзабудут.

Придется напоминать, пока не будет ответа. До сих пор оффпред банка не ответил на этот вопрос. Думает замолчать, может подзабудут.Придется напоминать, пока не будет ответа.



Ответ был предоставлен Ответ был предоставлен

Ха-ха!Это еще раз подтверждает мое мнение, что банк уже не интересен своим хозяевам и будет ликвидирован.Как будут проданы все игроки ДК, как затем будет продан сам клуб, так и банк уже не нужен. Им надо уметь управлять и зарабатывать в условиях рынка, а не ручной экономики, как во время его создания.