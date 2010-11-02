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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 884885886887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:08

  abank-client написав:
  anikola13 написав:Не работает округление в "копилку" от трат.
Еще у кого-то наблюдается проблема?


Добрый день. Никаких сложностей не наблюдалось, если у Вас не работает условие по услуге накопления копилка то Вы можете обратиться на горячую линию 0 800 500 809 или в службу поддержки чат-онлайн на сайте А-банка https://a-bank.com.ua/.
С уважением, команда А-банка!

Простите, но тупее ответов чем в Вашем чате и на "морозной" линии я не встречал нигде. Пять раз повторили, что округление от трат по кредитной карте только за счет личных средств. Ха... Спросил, где это написано - мороз. А, чтоб не напрягал, сделав отдолжение, зафиксировали обращение тех.спецам....
Жду комментарий.
Востаннє редагувалось anikola13 в П'ят 26 січ, 2018 19:28, всього редагувалось 1 раз.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:10

  Temps написав:
  -VICTOR- написав:За сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов? :roll:

До сих пор оффпред банка не ответил на этот вопрос. Думает замолчать, может подзабудут.
Придется напоминать, пока не будет ответа.


Ответ был предоставлен :D
abank-client
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:17

  alex lem написав:abank-client цитата ,,Зміни до цих Умов і Правил надання банківських послуг вносяться Банком ЩОМ1СЯЦЯ в однобічному порядку у випадках, не заборонених чинним законодавством України.,,
ЩОМ1СЯЦЯ - переводится как ежемесячно, а не в любой момент по 4 раза в месяц. Переписуйте еще раз.


Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что Вы имеете в виду "в любой момент по 4 раза в месяц"?
Если Вы имеете в виду изменение процентных ставок, то это не имеет отношения к "Условиям и Правилам предоставления банковских услуг".
С уважением, команда А-банка!
abank-client
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:46

Сегодня интернет лимит 1000 грн. выставился без звонка гестапо, оплата прошла. Завтра буду увеличивать.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:51

  WachtAmRhein написав:Сегодня интернет лимит 1000 грн. выставился без звонка гестапо, оплата прошла. Завтра буду увеличивать.

Алілуйя! :P Через тернії до зірок... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:00

  abank-client написав:
  -VICTOR- написав:а сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов? :roll:


Добрый день! Согласно пункта 1.6.1. условий и правил (https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 4/?lang=uk), банк имеет право вносить изменение в одностороннем порядке, без уведомления клиентов.

Добрый вечер!Надеюсь, Вы знаете о горячих клавишах ctrl C и сtrl V-это видно.
Но Вы вопрос то прочтите, внимательно, пож.
Мы спрашивали не "может или не может банк в одностороннем порядке менять дкбо", вопрос был "за сколько суток..."
Для ответа на это вопрос необходимо поставить цифру и ссылку, откель она взялась.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:02

Re: А-Банк

Депо отдают без проблем на любую сумму(до 150тыс)?? Или тоже...яйца людям морочуть?Чи тут проблем нема???
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:06

  abank-client написав:
  KIM30 написав:
В данный момент вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. в месяц
Дайте посилання, де на сайті було повідомлення про зміни що до поповнення депозитів?


Шановний клієнт, приносимо свої вибачення, але на сайті повідомлення про зміну умов поповнення депозитів - не було.
З повагою, команда А-банку!

Це пусті слова! Правильніше було б написати:
З зневагою, команда А-банку!
KIM30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:44

  abank-client написав:
  Temps написав:
  -VICTOR- написав:За сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов? :roll:

До сих пор оффпред банка не ответил на этот вопрос. Думает замолчать, может подзабудут.
Придется напоминать, пока не будет ответа.


Ответ был предоставлен :D

Ха-ха!
Это еще раз подтверждает мое мнение, что банк уже не интересен своим хозяевам и будет ликвидирован.
Как будут проданы все игроки ДК, как затем будет продан сам клуб, так и банк уже не нужен. Им надо уметь управлять и зарабатывать в условиях рынка, а не ручной экономики, как во время его создания.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:57

  abank-client написав:
  -VICTOR- написав:За сколько суток, согласно ДКБО, Банк обязан предупредить клиента об изменении условий пополнения ранее открытых вкладов? :roll:


Добрый день! Согласно пункта 1.6.1. условий и правил (https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 4/?lang=uk), банк имеет право вносить изменение в одностороннем порядке, без уведомления клиентов.

Ребята в банке, вы что сами не читаете свое https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 4/?lang=uk ???
1.6.1. Зміни до цих Умов і Правил надання банківських послуг вносяться Банком щомісяця в однобічному порядку у випадках, не заборонених чинним законодавством України.
Щомісяця, Карл!!!!
Значит либо за 30 дней, либо каждого первого числа месяца!!
Далее
1.6.2. У тих випадках, коли в однобічному порядку внесення змін неможливе, Банк повідомляє Клієнтів про внесені зміни шляхом використання наступних каналів зв'язку:

1.6.2.1. Офіційний сайт Банку:https://a-bank.com.ua, розміщення інформації у відділеннях Банку.

1.6.2.2. Підпис необхідних документів безпосередньо у відділенні Банку.

1.6.2.3. Іншими каналами зв'язку у відповідності до Умов та правил.
Если на сайте до сих пор можно пополнить, значит можно спокойно обращаться в суд.
Но это хлопотно. Они на это и рассчитывают.
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