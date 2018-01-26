Додано: Суб 27 січ, 2018 01:41

А-банк показал себя с гнилой стороны. Так кинуть народ с пополняшками. Вчера пришли забирать свой депозит 200+, а оказывается переложить на столбик нельзя. Сняли все и отнесли в другие банки. Выбрала Глобус, Мегабанк и Рада банк. К первым двум еще плюшки от финанс уа и минфина в виде бонусов и розыгрышей. И ставки чуть повыше. А-банк своим повторяющимся кидаловом пусть идет в ж*** Суркисам.

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