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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 886887888889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:34

  Flamingo написав:данная банка по сути как бы в принципе не тестировалась на существенный движ по выносу депо.

Ну почему, cерьезный вынос был когда позаканчивались тут валютные депо, а ставки ломбард выставил 0,01 процента годовых. То удар держали шикарно, зеленые бумажки отдавали (конечно с предзаказом) без напряга день в день.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:48

Re: А-Банк

  alex lem написав:То удар держали шикарно, зеленые бумажки отдавали (конечно с предзаказом) без напряга день в день.


100% аж дивно було! зелені папірці були свіжонадруковані (навіть руки пачкались від ФРС-ної фарби + номера шли один за одним!

це були дуже круті депошки (10+% в доларах!)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 01:41

А-банк показал себя с гнилой стороны. Так кинуть народ с пополняшками. Вчера пришли забирать свой депозит 200+, а оказывается переложить на столбик нельзя. Сняли все и отнесли в другие банки. Выбрала Глобус, Мегабанк и Рада банк. К первым двум еще плюшки от финанс уа и минфина в виде бонусов и розыгрышей. И ставки чуть повыше. А-банк своим повторяющимся кидаловом пусть идет в ж*** Суркисам.
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 06:22

Re: А-Банк

...н-да...коллеги конечно уже все сказали ,но...
не могу не поразится это же какой нужно иметь "талант" ТОП менеджменту этого Ломбарда , что бы так гениально обделался , 4-е раза изменяя ставки в течении месяца и несколько раз изменяя условия пополнений ???
..причем эти (тут фраза Лаврова) главное выбрали самый удачный момент для таких действий - НБУ поднял учетную ставку к 16%..а это означает что реально рефинанс банкам будет обходится под 18% , а свой клиент , который тут был естественно покажет фигуру из трех пальцев господам "банкирам "...ибо - а не надо " плевать в колодец...может придется водички испить " :lol:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 07:41

  Goodman написав:sens Там есть 2 мнения.
Мнение Гороховского - это проект.
Мнение Дубилета - мы команда, мы сила, мы банк без отделений.

Дмитрий Дубилет с Татьяной Гаренко.
Вчера в 7:22 ·
У нас тут смешной случай произошел. В службу поддержки monobank обратился клиент и скинул в чат снимок теста по английскому… Попросил помочь!
Время как раз было не пиковое (ночь), и оператор решил не отказывать. Нашел в смене коллегу, которая знает английский, и вместе начали писать ответы: 1c, 2b, 3a, 4a… В конце концов, с тестом справились, клиент поблагодарил, попутно задав какой-то вопрос про кредитный лимит, и попрощался…
Я вот сейчас перечитываю этот диалог, и не могу понять, не перебарщиваем ли мы… Может, это too much? (вариант 2b в тесте).
А, с другой стороны, почему бы и нет? У нас нет расходов на отделения, можем себе позволить

Кому хочу - ТОМУ И ВЕРЮ.
первое - аьбанк это банк.моно это бренд продукта.мнение дубилета - не тривиальное,как сможет легализовать 300 000 000 грн и подать документы в НБУ ,тогда можно начинать теотеризировать. Касательно суммы вклада и пополнений - на срочных и не разрывных держать сумму свыше геморного финмона чревато , поэтому порог - 1400000 грн или 4500 уе или 4200 ойро. Если держать больше ,то есть резин в бессрочных до лета,или уменьшения курса в по-настоящему крупных и надежных банках для быстрого сьема и покупки валюты. Я не теоретик,в свои года имею опыт,запас прочности.
никому не верю
sens
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