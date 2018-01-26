Ну почему, cерьезный вынос был когда позаканчивались тут валютные депо, а ставки ломбард выставил 0,01 процента годовых. То удар держали шикарно, зеленые бумажки отдавали (конечно с предзаказом) без напряга день в день.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:34
Ну почему, cерьезный вынос был когда позаканчивались тут валютные депо, а ставки ломбард выставил 0,01 процента годовых. То удар держали шикарно, зеленые бумажки отдавали (конечно с предзаказом) без напряга день в день.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:48
Re: А-Банк
100% аж дивно було! зелені папірці були свіжонадруковані (навіть руки пачкались від ФРС-ної фарби + номера шли один за одним!
це були дуже круті депошки (10+% в доларах!)
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Додано: Суб 27 січ, 2018 01:41
А-банк показал себя с гнилой стороны. Так кинуть народ с пополняшками. Вчера пришли забирать свой депозит 200+, а оказывается переложить на столбик нельзя. Сняли все и отнесли в другие банки. Выбрала Глобус, Мегабанк и Рада банк. К первым двум еще плюшки от финанс уа и минфина в виде бонусов и розыгрышей. И ставки чуть повыше. А-банк своим повторяющимся кидаловом пусть идет в ж*** Суркисам.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 06:22
Re: А-Банк
...н-да...коллеги конечно уже все сказали ,но...
не могу не поразится это же какой нужно иметь "талант" ТОП менеджменту этого Ломбарда , что бы так гениально обделался , 4-е раза изменяя ставки в течении месяца и несколько раз изменяя условия пополнений ???
..причем эти (тут фраза Лаврова) главное выбрали самый удачный момент для таких действий - НБУ поднял учетную ставку к 16%..а это означает что реально рефинанс банкам будет обходится под 18% , а свой клиент , который тут был естественно покажет фигуру из трех пальцев господам "банкирам "...ибо - а не надо " плевать в колодец...может придется водички испить "
Додано: Суб 27 січ, 2018 07:41
первое - аьбанк это банк.моно это бренд продукта.мнение дубилета - не тривиальное,как сможет легализовать 300 000 000 грн и подать документы в НБУ ,тогда можно начинать теотеризировать. Касательно суммы вклада и пополнений - на срочных и не разрывных держать сумму свыше геморного финмона чревато , поэтому порог - 1400000 грн или 4500 уе или 4200 ойро. Если держать больше ,то есть резин в бессрочных до лета,или уменьшения курса в по-настоящему крупных и надежных банках для быстрого сьема и покупки валюты. Я не теоретик,в свои года имею опыт,запас прочности.
никому не верю
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