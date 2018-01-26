Додано: Суб 27 січ, 2018 19:34

Первые эмоции прошли, давайте порассуждаем трезво.



Снизив в 4-й раз процентные ставки и убрав возможность пополнения, "А-банк" сознательно толкает своих клиентов на вынос денег. Уверен, в банке уже просчитали, какая сумма депозитов заканчивается в феврале и марте. Единственная ошибка банковских "аналитиков" - они думают, что вынесет примерно половина. А остальные - переоформят под смешные ставки, потому что в других банках - уже перебор.

Надо им показать, насколько они неправы. И забрать всё и всем.



У меня лично в 20-х числах февраля заканчивается депозит на 150к. Я пополнял один депозит, будучи уверенным, что потом переложу на следующий столбик. Это была моя ошибка, надо было более-менее равномерно пополнять другие столбики... Но, кто ж знал, что такую подлянку сделают...

Оставлять здесь смысла нет. Я лучше в феврале заберу валюту из Ощада, а на ее место(до Фонда)пополню там столбики в гривне под 17.5%.

Думаю, у многих есть подобные столбики.

Перебазируемся!

И посмотрим со стороны, как "А-банк" себя будет чувствовать без наших денег.

А если быстро не одумается... значит, так тому и быть. Значит, не по пути...

Не "Аваль" это и не "Укрэксим", чтобы держать под ставки ниже, чем есть в других банках.



В конце концов, у кого нет столбов - в "Приват" на полгода на 15%. А потом в августе можно в доллар-евро перевести. Тоже вариант, не так ли?

Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html