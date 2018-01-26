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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 889890891892>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 17:28

  Stringer написав:
  -VICTOR- написав:
  Stringer написав:проходите мимо, сколько можно возмущаться?

..та подождите ..) а попинать ножкой ? а получить моральное удовлетворение?...а повозмущаться с целью оказания давления на сей ломбард , что бы не расслаблялись и понимали что клиент не скушает все что ему навяжут ? )...если молчать -то потом не следует удивляться что повсеместно начнут наступать на наши интересы и права..как то так )

пинать нужно, а возмущаться чего?
когда вам наступают на ногу в троллейбусе можно повозмущаться, но когда это делают намеренно повторно, какой смысл?
это кидалово от этой шарашкиной конторы не первое и не последнее... вот если бы нашелся кто неравнодушный, кто подал бы в суд и наказал этих барыг, это было бы дело.


Добрый день
Из Вашего сообщению видно, что раннее Вы сталкивались с проблемой в нашем банке. Расскажите, пожалуйста, подробнее что случилось?
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 17:30

  anikola13 написав:
  abank-client написав:
  anikola13 написав:Не работает округление в "копилку" от трат.
Еще у кого-то наблюдается проблема?


Добрый день. Никаких сложностей не наблюдалось, если у Вас не работает условие по услуге накопления копилка то Вы можете обратиться на горячую линию 0 800 500 809 или в службу поддержки чат-онлайн на сайте А-банка https://a-bank.com.ua/.
С уважением, команда А-банка!

Простите, но тупее ответов чем в Вашем чате и на "морозной" линии я не встречал нигде. Пять раз повторили, что округление от трат по кредитной карте только за счет личных средств. Ха... Спросил, где это написано - мороз. А, чтоб не напрягал, сделав отдолжение, зафиксировали обращение тех.спецам....
Жду комментарий.


Очень жаль, что у Вас был такой опыт общения с нашей службой поддержки. Мы хотим разобраться в ситуации и принять соответствующие меры, поэтому помогите нам в этом. Напишите, пожалуйста, нам на почту help@a-bank.com.ua свои данные и данный инцидента (дату, время, имя оператора).
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:03

  abank-client написав:Согласно пункта 1.6.1. условий и правил (https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 4/?lang=uk), банк имеет право вносить изменение в одностороннем порядке, без уведомления клиентов.

Если банк считает себя вправе изменять условия уже действующих подписанных договоров (причем даже без уведомления другой стороны) - разговор тут может быть только один: "давай, до свидания".
Играть в карты с шулером - себя не любить
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:17

  abank-client написав:Добрый день
Из Вашего сообщению видно, что раннее Вы сталкивались с проблемой в нашем банке. Расскажите, пожалуйста, подробнее что случилось?
Зображення
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:34

Первые эмоции прошли, давайте порассуждаем трезво.

Снизив в 4-й раз процентные ставки и убрав возможность пополнения, "А-банк" сознательно толкает своих клиентов на вынос денег. Уверен, в банке уже просчитали, какая сумма депозитов заканчивается в феврале и марте. Единственная ошибка банковских "аналитиков" - они думают, что вынесет примерно половина. А остальные - переоформят под смешные ставки, потому что в других банках - уже перебор.
Надо им показать, насколько они неправы. И забрать всё и всем.

У меня лично в 20-х числах февраля заканчивается депозит на 150к. Я пополнял один депозит, будучи уверенным, что потом переложу на следующий столбик. Это была моя ошибка, надо было более-менее равномерно пополнять другие столбики... Но, кто ж знал, что такую подлянку сделают...
Оставлять здесь смысла нет. Я лучше в феврале заберу валюту из Ощада, а на ее место(до Фонда)пополню там столбики в гривне под 17.5%.
Думаю, у многих есть подобные столбики.
Перебазируемся!
И посмотрим со стороны, как "А-банк" себя будет чувствовать без наших денег.
А если быстро не одумается... значит, так тому и быть. Значит, не по пути...
Не "Аваль" это и не "Укрэксим", чтобы держать под ставки ниже, чем есть в других банках.

В конце концов, у кого нет столбов - в "Приват" на полгода на 15%. А потом в августе можно в доллар-евро перевести. Тоже вариант, не так ли?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:37

Re: А-Банк

  Искатель написав:А потом в августе можно в доллар-евро перевести. Тоже вариант, не так ли?


золота голова

Давай посчитаем , че можно заработать:

05/07/2017 я выкупил у батрачки из Польши 500USD по курсу 25,8
05/07/2017 я мог открыть столб по 17,5% на год грязными в А банк
как истинный скупи $ никуда не несу держу под рукой , чтобы нажиться по максимуму
сейчас мне курс приемки рисуют 28,25

чё было выгоднее?
Востаннє редагувалось Goodman в Суб 27 січ, 2018 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:47

  Искатель написав:Я лучше в феврале заберу валюту из Ощада, а на ее место(до Фонда)пополню там столбики в гривне под 17.5%.

Ну, а валюту ощадовскую куда нести?
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:49

lubopytnaya положить в половицу вместе с документами , которые подтверждают происхождение валюты.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:52

Re: А-Банк

  Goodman написав:сейчас мне курс приемки рисуют 28,25

чё было выгоднее?


продати по 28.9 ! (ну хто ж знав що НБУ так філігранно зіграв цю гру :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:53

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:Ну, а валюту ощадовскую куда нести?


СБРФ? :) (ще недавно було +0.5 за лонг)
але вже .. 0.1 :(
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