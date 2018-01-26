Stringer написав:проходите мимо, сколько можно возмущаться?
..та подождите ..) а попинать ножкой ? а получить моральное удовлетворение?...а повозмущаться с целью оказания давления на сей ломбард , что бы не расслаблялись и понимали что клиент не скушает все что ему навяжут ? )...если молчать -то потом не следует удивляться что повсеместно начнут наступать на наши интересы и права..как то так )
пинать нужно, а возмущаться чего? когда вам наступают на ногу в троллейбусе можно повозмущаться, но когда это делают намеренно повторно, какой смысл? это кидалово от этой шарашкиной конторы не первое и не последнее... вот если бы нашелся кто неравнодушный, кто подал бы в суд и наказал этих барыг, это было бы дело.
Добрый день Из Вашего сообщению видно, что раннее Вы сталкивались с проблемой в нашем банке. Расскажите, пожалуйста, подробнее что случилось?
anikola13 написав:Не работает округление в "копилку" от трат. Еще у кого-то наблюдается проблема?
Добрый день. Никаких сложностей не наблюдалось, если у Вас не работает условие по услуге накопления копилка то Вы можете обратиться на горячую линию 0 800 500 809 или в службу поддержки чат-онлайн на сайте А-банка https://a-bank.com.ua/. С уважением, команда А-банка!
Простите, но тупее ответов чем в Вашем чате и на "морозной" линии я не встречал нигде. Пять раз повторили, что округление от трат по кредитной карте только за счет личных средств. Ха... Спросил, где это написано - мороз. А, чтоб не напрягал, сделав отдолжение, зафиксировали обращение тех.спецам.... Жду комментарий.
Очень жаль, что у Вас был такой опыт общения с нашей службой поддержки. Мы хотим разобраться в ситуации и принять соответствующие меры, поэтому помогите нам в этом. Напишите, пожалуйста, нам на почту help@a-bank.com.ua свои данные и данный инцидента (дату, время, имя оператора).
Если банк считает себя вправе изменять условия уже действующих подписанных договоров (причем даже без уведомления другой стороны) - разговор тут может быть только один: "давай, до свидания". Играть в карты с шулером - себя не любить
Первые эмоции прошли, давайте порассуждаем трезво.
Снизив в 4-й раз процентные ставки и убрав возможность пополнения, "А-банк" сознательно толкает своих клиентов на вынос денег. Уверен, в банке уже просчитали, какая сумма депозитов заканчивается в феврале и марте. Единственная ошибка банковских "аналитиков" - они думают, что вынесет примерно половина. А остальные - переоформят под смешные ставки, потому что в других банках - уже перебор. Надо им показать, насколько они неправы. И забрать всё и всем.
У меня лично в 20-х числах февраля заканчивается депозит на 150к. Я пополнял один депозит, будучи уверенным, что потом переложу на следующий столбик. Это была моя ошибка, надо было более-менее равномерно пополнять другие столбики... Но, кто ж знал, что такую подлянку сделают... Оставлять здесь смысла нет. Я лучше в феврале заберу валюту из Ощада, а на ее место(до Фонда)пополню там столбики в гривне под 17.5%. Думаю, у многих есть подобные столбики. Перебазируемся! И посмотрим со стороны, как "А-банк" себя будет чувствовать без наших денег. А если быстро не одумается... значит, так тому и быть. Значит, не по пути... Не "Аваль" это и не "Укрэксим", чтобы держать под ставки ниже, чем есть в других банках.
В конце концов, у кого нет столбов - в "Приват" на полгода на 15%. А потом в августе можно в доллар-евро перевести. Тоже вариант, не так ли?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:А потом в августе можно в доллар-евро перевести. Тоже вариант, не так ли?
золота голова
Давай посчитаем , че можно заработать:
05/07/2017 я выкупил у батрачки из Польши 500USD по курсу 25,8 05/07/2017 я мог открыть столб по 17,5% на год грязными в А банк как истинный скупи $ никуда не несу держу под рукой , чтобы нажиться по максимуму сейчас мне курс приемки рисуют 28,25
чё было выгоднее?
Востаннє редагувалось Goodman в Суб 27 січ, 2018 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!