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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 889890891892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:55

Re: А-Банк

  greenozon написав:продати по 28.9 !


Есть дураки которые берут на подьеме?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:05

Что бы понимать сей ломбард, достаточно почитать abank-client... выйдет полубот, прочитает заготовленные скрипты, и все - гуляй))
А по факту, вы зайдете под одни условия, а говнА-банка перепишет как захочет без предупреждения. Неперсточники.
Вот и все что нужно знать о них.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:28

  Goodman написав:
  Искатель написав:А потом в августе можно в доллар-евро перевести. Тоже вариант, не так ли?


золота голова

Давай посчитаем , че можно заработать:

05/07/2017 я выкупил у батрачки из Польши 500USD по курсу 25,8
05/07/2017 я мог открыть столб по 17,5% на год грязными в А банк
как истинный скупи $ никуда не несу держу под рукой , чтобы нажиться по максимуму
сейчас мне курс приемки рисуют 28,25

чё было выгоднее?

Да причем тут 05.07.17? Я говорю о том, что есть сейчас.
Кстати, у меня корзина из долларов и гривен, долларов больше, если что :)
Если что, доллары можно было и по 28,80 сдать. Но уже нет :) :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:29

  lubopytnaya написав:
  Искатель написав:Я лучше в феврале заберу валюту из Ощада, а на ее место(до Фонда)пополню там столбики в гривне под 17.5%.

Ну, а валюту ощадовскую куда нести?


Переброшу на Приватовский столбик под 6% до мая. Найду куда :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 22.02.16
Подякував: 92 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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  #<1 ... 889890891892
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