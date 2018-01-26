Есть дураки которые берут на подьеме?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:55
Re: А-Банк
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:05
Что бы понимать сей ломбард, достаточно почитать abank-client... выйдет полубот, прочитает заготовленные скрипты, и все - гуляй))
А по факту, вы зайдете под одни условия, а говнА-банка перепишет как захочет без предупреждения. Неперсточники.
Вот и все что нужно знать о них.
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:28
Да причем тут 05.07.17? Я говорю о том, что есть сейчас.
Кстати, у меня корзина из долларов и гривен, долларов больше, если что
Если что, доллары можно было и по 28,80 сдать. Но уже нет
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:29
Переброшу на Приватовский столбик под 6% до мая. Найду куда
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
реклама
|