Что бы понимать сей ломбард, достаточно почитать abank-client... выйдет полубот, прочитает заготовленные скрипты, и все - гуляй)) А по факту, вы зайдете под одни условия, а говнА-банка перепишет как захочет без предупреждения. Неперсточники. Вот и все что нужно знать о них.
Искатель написав:А потом в августе можно в доллар-евро перевести. Тоже вариант, не так ли?
золота голова
Давай посчитаем , че можно заработать:
05/07/2017 я выкупил у батрачки из Польши 500USD по курсу 25,8 05/07/2017 я мог открыть столб по 17,5% на год грязными в А банк как истинный скупи $ никуда не несу держу под рукой , чтобы нажиться по максимуму сейчас мне курс приемки рисуют 28,25
чё было выгоднее?
Да причем тут 05.07.17? Я говорю о том, что есть сейчас. Кстати, у меня корзина из долларов и гривен, долларов больше, если что Если что, доллары можно было и по 28,80 сдать. Но уже нет
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
abank-client написав:Добрый день! Уважаемый клиент, приносим Вам свои извинение за предоставленные неудобства. Обращаем Ваше внимание, что согласно пункта 1.6.1. условий и правил (https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 4/?lang=uk), банк имеет право вносить изменение в одностороннем порядке, без уведомления клиентов.
Ложь. Договор банковского депозита с пополнением, это договор между банком и клиентом, ограничения по пополнению относятся к существенным условиям договора, и такие изменения должны быть согласованы с клиентом. Ваши "правила и условия" нарушают законодательство украины. И вы нагло нарушаете гражданский кодекс, в надежде что с вами никто не станет судиться, потому что это долго, затратно и хлопотно.
Уточните, пожалуйста, какую статью Гражданского кодекса Украины, Вы имеете в виду?
статья 652 гку, а вы разве имеете достаточную квалификацию, чтобы уразуметь грубейшее нарушение законодательства вашим банком, или в вашей методичке тупо записаны определенные методы троллинга, вместо ответов по сути предъявленных претензий?
-VICTOR- написав:..та подождите ..) а попинать ножкой ? а получить моральное удовлетворение?...а повозмущаться с целью оказания давления на сей ломбард , что бы не расслаблялись и понимали что клиент не скушает все что ему навяжут ? )...если молчать -то потом не следует удивляться что повсеместно начнут наступать на наши интересы и права..как то так )
пинать нужно, а возмущаться чего? когда вам наступают на ногу в троллейбусе можно повозмущаться, но когда это делают намеренно повторно, какой смысл? это кидалово от этой шарашкиной конторы не первое и не последнее... вот если бы нашелся кто неравнодушный, кто подал бы в суд и наказал этих барыг, это было бы дело.
Добрый день Из Вашего сообщению видно, что раннее Вы сталкивались с проблемой в нашем банке. Расскажите, пожалуйста, подробнее что случилось?
вы так же, два года назад, нарушили гражданский кодекс украины, когда ограничили пополнение пополняемых валютных депозитных договоров, как это сделали сейчас. ваш овнобанк нарушает законодательство украины не в первый раз, и я сделал выводы о вашей вменяемости и репутации ещё в прошлый. тратить свои усилия на подачу в суд и финансовое наказание вашего барыжного ломбарда у меня нет никакого желания. вот когда вы начнёте нарушать и уголовный кодекс, а судя по вашей неадекватности все к тому и идёт, тогда я пожалуй, буду вынужден начать бороться с вашими преступлениями
Сели и быстро на коленке переписали, чтобы пыл возмущения сбить. Новый сайт - новые правила , всё чётко.
*************************************** За Ощад с его гарантиями лучше не вспоминать , зачем? Еще не все так плохо , а будет плохо - будет как с вкладами СССр , буду ждать явление Юли с ее тысячей. Явление раз в десятилетку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!