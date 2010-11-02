А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 січ, 2018 18:30
velvet написав:
так что ответите?
К сожалению, допустили ошибку при ответе на вопрос. По условиям акции участвовали карты, которые были оформленные в декабре.
Приносим свои извинение за предоставленную некорректную информацию!
abank-client
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Додано: Пон 29 січ, 2018 18:34
Алексей77 написав:
Что сейчас с пополнением депозитов в банке? Могу я сегодня пополнить депо на 10 тыс.?
С 23.01.2018 вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. Вклады в иностранной валюте можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро.
abank-client
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Додано: Пон 29 січ, 2018 18:49
abank-client написав:
вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс.
как часто? 10000грн раз в день или раз в месяц?
kostya77
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Додано: Пон 29 січ, 2018 18:54
abank-client написав: velvet написав:
так что ответите?
К сожалению, допустили ошибку при ответе на вопрос. По условиям акции участвовали карты, которые были оформленные в декабре.
Приносим свои извинение за предоставленную некорректную информацию!
У клиента есть Уни с кредлимитом. он оформил в декабре новую карту, без кредлимита (...Оформить новую карту в декабре месяце..), потратил 3па200. Ему будет +30 грн. на тел.?
guntherhouse777
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:12
Не пойму. Как можно пополнить на 10т.О чем это??? Перепробовал все депозиты.Действие временно не доступно. Или это только у меня?? Сегодня вынес первый окончившийся депо . На очереди ещё три до конца февраля.Третьи грабли не для нас.
shu-m
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:14
kostya77 написав: abank-client написав:
вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс.
как часто? 10000грн раз в день или раз в месяц?
Пополнения вклада в течение календарного месяца.
abank-client
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:30
shu-m написав:
Не пойму. Как можно пополнить на 10т.О чем это??? Перепробовал все депозиты.Действие временно не доступно. Или это только у меня??
Добрый вечер! Если у Вас не работает пополнение депозитов, просим Вас обратиться на горячую линию нашего банка 0800500809 или в чат-онлайн на сайте А-банка
https://a-bank.com.ua/
.
С уважением, команда А-банка!
abank-client
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Додано: Пон 29 січ, 2018 20:17
подскажите плиз ,есть ли лимит по карте на снятие в банкомате в день у самого Абанка ?
Кроме Примата , может кто сталкивался , банкометы чьих банков выдают поболе остальных ?
lincoln2
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Додано: Пон 29 січ, 2018 20:23
Пробовал в моб. приложении - не вышло. Через ноут только что - пополнил.
shu-m
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Пон 29 січ, 2018 19:08 Ой+
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