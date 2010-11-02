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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 892893894895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:30

  velvet написав:так что ответите?


К сожалению, допустили ошибку при ответе на вопрос. По условиям акции участвовали карты, которые были оформленные в декабре.
Приносим свои извинение за предоставленную некорректную информацию!
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:34

  Алексей77 написав:Что сейчас с пополнением депозитов в банке? Могу я сегодня пополнить депо на 10 тыс.?


С 23.01.2018 вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. Вклады в иностранной валюте можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро.
abank-client
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:49

  abank-client написав: вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс.

как часто? 10000грн раз в день или раз в месяц?
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:54

  abank-client написав:
  velvet написав:так что ответите?


К сожалению, допустили ошибку при ответе на вопрос. По условиям акции участвовали карты, которые были оформленные в декабре.
Приносим свои извинение за предоставленную некорректную информацию!

У клиента есть Уни с кредлимитом. он оформил в декабре новую карту, без кредлимита (...Оформить новую карту в декабре месяце..), потратил 3па200. Ему будет +30 грн. на тел.?
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:12

Не пойму. Как можно пополнить на 10т.О чем это??? Перепробовал все депозиты.Действие временно не доступно. Или это только у меня?? Сегодня вынес первый окончившийся депо . На очереди ещё три до конца февраля.Третьи грабли не для нас.
shu-m
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:14

  kostya77 написав:
  abank-client написав: вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс.

как часто? 10000грн раз в день или раз в месяц?

Пополнения вклада в течение календарного месяца.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:30

  shu-m написав:Не пойму. Как можно пополнить на 10т.О чем это??? Перепробовал все депозиты.Действие временно не доступно. Или это только у меня??


Добрый вечер! Если у Вас не работает пополнение депозитов, просим Вас обратиться на горячую линию нашего банка 0800500809 или в чат-онлайн на сайте А-банка https://a-bank.com.ua/.
С уважением, команда А-банка!
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:17

Re: А-Банк

подскажите плиз ,есть ли лимит по карте на снятие в банкомате в день у самого Абанка ?
Кроме Примата , может кто сталкивался , банкометы чьих банков выдают поболе остальных ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:23

Пробовал в моб. приложении - не вышло. Через ноут только что - пополнил.
shu-m
 
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