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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 893894895896

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 23:32

Re: А-Банк

  abank-client написав:С 23.01.2018 вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс


Може досить брехати на публіку?

у вас в АБ24 інша інформація

http://prntscr.com/i7dfxi


виясняйте де правда
час пішов
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:59

  greenozon написав:
  abank-client написав:С 23.01.2018 вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс


Може досить брехати на публіку?

у вас в АБ24 інша інформація

http://prntscr.com/i7dfxi


виясняйте де правда
час пішов


Как дети честное слово , в А-банке и без того правая рука не знает что делает левая , и 7 пятниц на неделе, вкупе с тупейшим и бестолковейшим саппортом, а вы тут какие то prntscr тычите.

Про ограничения в пополнениях - правда. Валютные как минимум до 01.02 не пополняют совсем.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:04

Re: А-Банк

  Surfer написав:Как дети честное слово , в А-банке и без того правая рука не знает что делает левая , и 7 пятниц на неделе, вкупе с тупейшим и бестолковейшим саппортом



Є така народна мудрість (с)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:26

  shu-m написав:Пробовал в моб. приложении - не вышло. Через ноут только что - пополнил.

А что, в мобильном приложении абанка прикрутили пополнение депозитов? У меня только просмотр и открытие нового, только что проверял.
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