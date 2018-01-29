Може досить брехати на публіку?
у вас в АБ24 інша інформація
виясняйте де правда
час пішов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 січ, 2018 23:32
Re: А-Банк
Може досить брехати на публіку?
у вас в АБ24 інша інформація
виясняйте де правда
час пішов
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Вів 30 січ, 2018 01:59
Как дети честное слово , в А-банке и без того правая рука не знает что делает левая , и 7 пятниц на неделе, вкупе с тупейшим и бестолковейшим саппортом, а вы тут какие то prntscr тычите.
Про ограничения в пополнениях - правда. Валютные как минимум до 01.02 не пополняют совсем.
Додано: Вів 30 січ, 2018 08:04
Re: А-Банк
Є така народна мудрість (с)
Вода Камінь Точить
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Вів 30 січ, 2018 08:26
А что, в мобильном приложении абанка прикрутили пополнение депозитов? У меня только просмотр и открытие нового, только что проверял.
panatar.com
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