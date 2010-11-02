Думаю, да.
Немного залил еще.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2018 18:55
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:03
Главное не попасть на индивидуальные условия, а то как бы по общим имеются ограничения.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:11
cds77
Не должно. открыли всем в а24. На сайте поменяли условия и по последнему "выбрыку" не сразу. А в условиях размещения депозита в и-банкинге условия пополнения - без ограничений.
Как-то так.
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:14
Re: А-Банк
Все зависит от куратора в банке . Если он запретил пополнения , а вам с барского плеча пополнили. Добро пожаловать в никчемность. ИНОГО НЕТ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:25
А я сегодня почти все забрал с окончившегося депо и занес в ощад на 18% столб (пенсионный, открытый год назад).
Здесь только что пополнил столб 17,5% только на 2 тыс. грн. - больше денег нет
Действительно, в А24 все столбы открыты для пополнения.
Опоздали немного с отменой ограничения.
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:28
Re: А-Банк
Я тоже в ВТБ под 19% занёс. А тут 20% столбы остались без пополнений. Ну и хрен с ними.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:21
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:44
Re: А-Банк
От блин! Голову морочат! Я уже и маркетингове дослидження провел и с банком для выноса определился!
Ну вот как тут определить, надолго эти перемены?
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:48
Re: А-Банк
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