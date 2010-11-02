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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 897898899900>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 18:55

  Інкогніто написав:
anikola13 написав:Открыли пополнение в 17.50. Торопитесь!
Мне завтра, сумки приготовил, банкоматы пометил. Зря старался?

Думаю, да.
Немного залил еще.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:03

  anikola13 написав:
  Інкогніто написав:
anikola13 написав:Открыли пополнение в 17.50. Торопитесь!
Мне завтра, сумки приготовил, банкоматы пометил. Зря старался?

Думаю, да.
Немного залил еще.

Главное не попасть на индивидуальные условия, а то как бы по общим имеются ограничения.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:11

cds77
Не должно. открыли всем в а24. На сайте поменяли условия и по последнему "выбрыку" не сразу. А в условиях размещения депозита в и-банкинге условия пополнения - без ограничений.
Как-то так.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:14

Re: А-Банк

  anikola13 написав:Не должно.


Все зависит от куратора в банке . Если он запретил пополнения , а вам с барского плеча пополнили. Добро пожаловать в никчемность. ИНОГО НЕТ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:19

Goodman
Куратор тут?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:25

А я сегодня почти все забрал с окончившегося депо и занес в ощад на 18% столб (пенсионный, открытый год назад).
Здесь только что пополнил столб 17,5% только на 2 тыс. грн. - больше денег нет ;-)
Действительно, в А24 все столбы открыты для пополнения.
Опоздали немного с отменой ограничения.
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:28

Re: А-Банк

Я тоже в ВТБ под 19% занёс. А тут 20% столбы остались без пополнений. Ну и хрен с ними.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:21

  Alexander_s написав:Опоздали немного с отменой ограничения.

Я успел свалить. Несерьезные тут партнеры. Мечутся в разные стороны...Надувают щеки на пустом месте. :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:44

Re: А-Банк

От блин! Голову морочат! Я уже и маркетингове дослидження провел и с банком для выноса определился!
Ну вот как тут определить, надолго эти перемены?
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:48

Re: А-Банк

  arkavs написав:Я уже и маркетингове дослидження провел и с банком для выноса определился!


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