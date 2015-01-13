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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:49
V2
Только что еще раз попробовал - уже не работает.
Пишет "Доступная сумма пополнения до 01.02.2018: 2 грн".
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Alexander_s
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Додано: Сер 31 січ, 2018 18:15
kreuz написав:
Ну а моё обращение на ваше хелп мыло в 10:14 22 янв вы ещё долго будете игнорить? Отписку с направлением в чат и оттуда обратно считаю очевидно бессодержательной. Есть у вас отмазка на мой случай, или всё же выполните свои публичные обещания?
Добрый вечер! Уважаемый клиент, проверили информацию, только что Вам предоставили ответ на электронный адрес!
С уважением, команда А-банка!
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abank-client
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:22
abank-client написав: gorgany написав:
abank-client у мене запитання неможливо зробити платіж по Україні(СЕП) з карти для виплат на суму біль 10 000 грн (не закидує у корзину), менше все працює, це нормально? Є обмеження для СЕП з КВД у банку?
Добрий день, напишіть нам на пошту help@a-bank.com.ua
, своє ПІБ, номер телефону, вкажіть з якої карти хочете зробити платіж. Тему повідомлення вкажіть, будь ласка СЕП платіж. Наші фахівці перевірять і дадуть Вам відповідь.
З повагою, команда А-Банку!
abank-client це вже справді ломбард, ви там пошту взагалі не перевіряєте вона у вас на сайті для чого висить? На пошту вже давно листи кинув, на гарячку звонив у чат стукав, і навіть у відділення сходив з КВД СЕП більше 10 000 ніяк невідпрявляє. Напишіть чесно ліміт більше 10 000 зась.
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gorgany
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