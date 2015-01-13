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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 901902903904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:49

V2
Только что еще раз попробовал - уже не работает.
Пишет "Доступная сумма пополнения до 01.02.2018: 2 грн".
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 18:15

  kreuz написав:Ну а моё обращение на ваше хелп мыло в 10:14 22 янв вы ещё долго будете игнорить? Отписку с направлением в чат и оттуда обратно считаю очевидно бессодержательной. Есть у вас отмазка на мой случай, или всё же выполните свои публичные обещания?


Добрый вечер! Уважаемый клиент, проверили информацию, только что Вам предоставили ответ на электронный адрес!
С уважением, команда А-банка!
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:22

Re: А-Банк

abank-client написав:
  gorgany написав:abank-client у мене запитання неможливо зробити платіж по Україні(СЕП) з карти для виплат на суму біль 10 000 грн (не закидує у корзину), менше все працює, це нормально? Є обмеження для СЕП з КВД у банку?


Добрий день, напишіть нам на пошту help@a-bank.com.ua, своє ПІБ, номер телефону, вкажіть з якої карти хочете зробити платіж. Тему повідомлення вкажіть, будь ласка СЕП платіж. Наші фахівці перевірять і дадуть Вам відповідь.
З повагою, команда А-Банку!
abank-client це вже справді ломбард, ви там пошту взагалі не перевіряєте вона у вас на сайті для чого висить? На пошту вже давно листи кинув, на гарячку звонив у чат стукав, і навіть у відділення сходив з КВД СЕП більше 10 000 ніяк невідпрявляє. Напишіть чесно ліміт більше 10 000 зась.
gorgany
 
Повідомлень: 164
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  #<1 ... 901902903904
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