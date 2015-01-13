трохи жестковато
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2018 01:22
Господа у кого то что-то подобное было? что это вообще за нах такой?
Что этот г***банк себе позволяет?
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Додано: Чет 01 лют, 2018 02:53
Гривна, в пределах фонда. до окончания депо пытаюсь заказать деньги в чате - облом - говорят заказывать не надо - получать в отделении по наличию средств. На следующий в одном отделении говорят денег нет вообще, еду в другое , там дают примерно 10% от вклада. Говорят заказывать все таки надо (!) можем заказать на послезавтра - почему не на завтра не обьясняют. на следующий день еду в другое отделение , забираю еще часть , не все - больше нет. В назначенный день приезжаю в отделение - по техническим причинам выплата опять переносится, ухожу вообще ни с чем. Сбросить деньги со счета на карту, чтобы я сам мог в банкоматах сам снять деньги, не могут или делают вид что не могут.
В общем мягко говоря дурдом. Причем весьма плохо пахнущий.
Додано: Чет 01 лют, 2018 06:44
Re: А-Банк
Додано: Чет 01 лют, 2018 06:48
Re: А-Банк
А24 работает.
Пополнение в пределах суммы открытого вклада.
Все депо на месте , суммы не почиканы.
где неуютно?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 01 лют, 2018 07:00
Додано: Чет 01 лют, 2018 07:00
Додано: Чет 01 лют, 2018 07:02
Re: А-Банк
Копия не пропала, просто новшевство ввели - место выдачи ИНН.
Хотят заиметь последнюю свеженькую справку с ДПИ.
Такое уже проходили в Привате.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 01 лют, 2018 07:06
Re: А-Банк
А что, отмыть суммы через Приват уже не судьба?
У деполюдей не бывает приступов растеряности - когда заносишь, то знаешь:
- это не последние деньги
- буду выносить по плану А
- не сработает план А , вынесу по плану В
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 01 лют, 2018 07:31
Как вариант - прошло три года с момента заполнения анкеты
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