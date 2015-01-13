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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 904905906907>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 01:22

  IMPRINTER написав:Зображення


трохи жестковато
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 01:22

Господа у кого то что-то подобное было? что это вообще за нах такой?
Что этот г***банк себе позволяет?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 02:53

  Temps написав:
  Surfer написав:почти неделю пытаюсь забрать закончившийся депо. Удается вытягивать небольшими кусками и то через день - иногда вообще попытки забрать хоть что то оказываются безуспешными. Полнейший бардак.

А поподробней можете? Вы первый, кто об этом написал.
Валюта, был ли предзаказ, в пределах ли фонда, объяснения а-банкиров и т.д.


Гривна, в пределах фонда. до окончания депо пытаюсь заказать деньги в чате - облом - говорят заказывать не надо - получать в отделении по наличию средств. На следующий в одном отделении говорят денег нет вообще, еду в другое , там дают примерно 10% от вклада. Говорят заказывать все таки надо (!) можем заказать на послезавтра - почему не на завтра не обьясняют. на следующий день еду в другое отделение , забираю еще часть , не все - больше нет. В назначенный день приезжаю в отделение - по техническим причинам выплата опять переносится, ухожу вообще ни с чем. Сбросить деньги со счета на карту, чтобы я сам мог в банкоматах сам снять деньги, не могут или делают вид что не могут.
В общем мягко говоря дурдом. Причем весьма плохо пахнущий.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 06:44

Re: А-Банк

  Surfer написав:Сбросить деньги со счета на карту, чтобы я сам мог в банкоматах снять деньги, не могут или делают вид что не могут.

Элементарная операция вызывает затруднения? С учетом последних событий как то неуютно стало.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 06:48

Re: А-Банк

  darmet написав:С учетом последних событий как то неуютно стало.


А24 работает.
Пополнение в пределах суммы открытого вклада.
Все депо на месте , суммы не почиканы.
где неуютно?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:00

  IMPRINTER написав:Господа у кого то что-то подобное было? что это вообще за нах такой?
Что этот г***банк себе позволяет?

Не нервничайте. Это не поляки с татарином)
Это всего лишь у их из базы "пропала" Ваша копия кода или паспорта. В отделении сделают копию и успокоятся. и тут же дадут доступ.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:00

  Goodman написав:
  darmet написав:С учетом последних событий как то неуютно стало.


А24 работает. Пополнение в пределах суммы открытого вклада.
Все депо на месте , суммы не почиканы.
где неуютно?

Все верно. Но у коллеги проблемы с получением. Может, единичный случай. А, может,только начало...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:02

Re: А-Банк

  guntherhouse777 написав:Это всего лишь у их из базы "пропала" Ваша копия кода или паспорта


Копия не пропала, просто новшевство ввели - место выдачи ИНН.
Хотят заиметь последнюю свеженькую справку с ДПИ.
Такое уже проходили в Привате.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:06

Re: А-Банк

  darmet написав:Все верно. Но у коллеги проблемы с получением. Может, единичный случай. А, может,только начало...


А что, отмыть суммы через Приват уже не судьба?
У деполюдей не бывает приступов растеряности - когда заносишь, то знаешь:
- это не последние деньги
- буду выносить по плану А
- не сработает план А , вынесу по плану В
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:31

  IMPRINTER написав:Господа у кого то что-то подобное было? что это вообще за нах такой?
Что этот г***банк себе позволяет?


Как вариант - прошло три года с момента заполнения анкеты

Отпишитесь плз по результатам
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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