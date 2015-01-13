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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:29
darmet написав:
.. Пополнение в пределах суммы открытого вклада.
Точно??? У меня отображается - Доступная сумма пополнения 10 000
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Smitten
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