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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 906907908909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 139
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:08

  gorgany написав:
abank-client написав:
  gorgany написав:abank-client у мене запитання неможливо зробити платіж по Україні(СЕП) з карти для виплат на суму біль 10 000 грн (не закидує у корзину), менше все працює, це нормально? Є обмеження для СЕП з КВД у банку?


Добрий день, напишіть нам на пошту help@a-bank.com.ua, своє ПІБ, номер телефону, вкажіть з якої карти хочете зробити платіж. Тему повідомлення вкажіть, будь ласка СЕП платіж. Наші фахівці перевірять і дадуть Вам відповідь.
З повагою, команда А-Банку!
abank-client це вже справді ломбард, ви там пошту взагалі не перевіряєте вона у вас на сайті для чого висить? На пошту вже давно листи кинув, на гарячку звонив у чат стукав, і навіть у відділення сходив з КВД СЕП більше 10 000 ніяк невідпрявляє. Напишіть чесно ліміт більше 10 000 зась.


Добридень! Шановний клієнт, напишіть в приватне повідомлення дату і час коли Ви написали нам повідомлення на пошту, ми перевіримо інформацію і надамо відповідь.
З повагою, команда А-банку!
abank-client
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 14:15

Re: А-Банк

Є тут форумчани у кого закинуло у корзину платіж СЕП з КВД на суму більше 10 000, за останній тиждень.
gorgany
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 15:00

  melkh написав:abank-client
вы же можете зарегистрировать заявку, все там такое, чтобы открыли пополнение старых депо, завтра заканчивается под фонд, все на вынос, лучше приват под 15% и то дело.


Уважаемый клиент, такаю заявку нет возможности сформировать. Так как с 23.01.2018 вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. Вклады в иностранной валюте можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро.
С уважением, команда А-банка!
abank-client
Представник банку
 
Повідомлень: 197
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:21

  abank-client написав:
  melkh написав:abank-client
вы же можете зарегистрировать заявку, все там такое, чтобы открыли пополнение старых депо, завтра заканчивается под фонд, все на вынос, лучше приват под 15% и то дело.


Уважаемый клиент, такаю заявку нет возможности сформировать. Так как с 23.01.2018 вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. Вклады в иностранной валюте можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро.
С уважением, команда А-банка!

Вы НАГЛО ВРЕТЕ. Опираюсь на скрин из ВАШЕГО интернет банкинга, сделанный СЕЙЧАС, !!! ПРИ ОТКРЫТИИ ДЕПОЗИТА ПИШЕТ ПОПОЛНЕНИЕ В ГРИВНЕ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ !!!!!

Зображення


ПРИ размещении депозита в интернет банкинге ЛИЧНО Я ОПИРАЛСЯ НА ОФИЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ из ВАШЕГО интернет БАНКИНГА, где указано, что ПОПОЛНЕНИЕ В ГРИВНЕ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. Как вы считаете попадают ли ваши действия под статью "МОШЕННИЧЕСТВО" ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:56

ну и?
допустим, не считает
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:37

  lwa написав:
  abank-client написав:
  melkh написав:abank-client
вы же можете зарегистрировать заявку, все там такое, чтобы открыли пополнение старых депо, завтра заканчивается под фонд, все на вынос, лучше приват под 15% и то дело.


Уважаемый клиент, такаю заявку нет возможности сформировать. Так как с 23.01.2018 вклады в национальной валюте можно пополнить в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. Вклады в иностранной валюте можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро.
С уважением, команда А-банка!

Вы НАГЛО ВРЕТЕ. Опираюсь на скрин из ВАШЕГО интернет банкинга, сделанный СЕЙЧАС, !!! ПРИ ОТКРЫТИИ ДЕПОЗИТА ПИШЕТ ПОПОЛНЕНИЕ В ГРИВНЕ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ !!!!!

Зображення


ПРИ размещении депозита в интернет банкинге ЛИЧНО Я ОПИРАЛСЯ НА ОФИЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ из ВАШЕГО интернет БАНКИНГА, где указано, что ПОПОЛНЕНИЕ В ГРИВНЕ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. Как вы считаете попадают ли ваши действия под статью "МОШЕННИЧЕСТВО" ?


Добрый вечер! Уважаемый клиент, Мы Вас не обманиваем, ранее уже говорили, что на данный момент в А24 информацию еще не обновили, наши специалисты этим вопросом занимаются. Корректная информация есть на сайте А-банка https://a-bank.com.ua/.
abank-client
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:04

Re: А-Банк

  abank-client написав:наши специалисты этим вопросом занимаются.


озвучте строки виправлення 2 стрічок тексту на веб сторінці!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:17

greenozon

пацаны ну все заканчивайте, один пишет, что готивку вчера не смог снять, приматик дает только 3000, второй-две стрички не могут исправить, все,хватит спамить,давайте помолчим немножко, а потом увидем, как А будет жить без наших денюжек и по сути:пришли проценты,снял в укрсоце 360 сегодня (т.к. зеленый чмырь не дает ниже 50,думаю,это не новость), остальные 2к в чмыре.Больше на базар не нужно было.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:00

Коллега, видимо, имел неосторожность открыть депозит не в А24, а в отделении, раз он пишет, что невозможно перевести деньги со счета на карту.
С такими депозитами всегда проблемы.


Не совсем так. Депо был открыт дистанционно , закрывали его в отделении. Но это решительно никаким образом не влияет на отсутствие денег в кассе и это в центральных отделениях ! В А24 я его открывал или в отделении - абсолютно все равно когда тебе в кассе тупо не отдают деньги , несмотря на все договоренности, заказы и т.д. Сбросить деньги на карту и бегать, выжидая лимиты, несколько дней по ПРИВАТОВСКИМ, замечу, банкоматам - это не есть достойное решение и не есть показатель хорошей работы А-банки. Да и вообще что это за чушь - висящие на счету деньги чтобы нельзя было сбросить на карту даже в отделении. В Привате тот же корезоид с таким элементарно справлялся, насколько я помню.
Кстати это уже становится похожим на плохую комедию - сегодня у них денег тоже не оказалось в кассе от слова совсем. Такого дикого издевательства я давно не припомню. То ты столбы открываешь - тебе ни с того ни с сего обрезают возможность их пополнения , то в саппорте явные де*** вещают полную чушь ничего не имеющую общего с реальностью, то вообще , вкрай оборзели - реально неделю не могу депо забрать даже кусками. Закончатся депо в этой дефективной банке , уйду без тени сомнения.
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