Додано: Чет 01 лют, 2018 20:00

Коллега, видимо, имел неосторожность открыть депозит не в А24, а в отделении, раз он пишет, что невозможно перевести деньги со счета на карту.

С такими депозитами всегда проблемы.

Не совсем так. Депо был открыт дистанционно , закрывали его в отделении. Но это решительно никаким образом не влияет на отсутствие денег в кассе и это в центральных отделениях ! В А24 я его открывал или в отделении - абсолютно все равно когда тебе в кассе тупо не отдают деньги , несмотря на все договоренности, заказы и т.д. Сбросить деньги на карту и бегать, выжидая лимиты, несколько дней по ПРИВАТОВСКИМ, замечу, банкоматам - это не есть достойное решение и не есть показатель хорошей работы А-банки. Да и вообще что это за чушь - висящие на счету деньги чтобы нельзя было сбросить на карту даже в отделении. В Привате тот же корезоид с таким элементарно справлялся, насколько я помню.Кстати это уже становится похожим на плохую комедию - сегодня у них денег тоже не оказалось в кассе от слова совсем. Такого дикого издевательства я давно не припомню. То ты столбы открываешь - тебе ни с того ни с сего обрезают возможность их пополнения , то в саппорте явные де*** вещают полную чушь ничего не имеющую общего с реальностью, то вообще , вкрай оборзели - реально неделю не могу депо забрать даже кусками. Закончатся депо в этой дефективной банке , уйду без тени сомнения.