Surfer написав:Депо был открыт дистанционно , закрывали его в отделении.
Я не совсем понимаю, если вы открывали депозит дистанционно, значит вы вроде как при памяти. Чего же вы полезли в отделение его закрывать? Чтобы вам его на карту не могли сбросить?
Вот уже второй вскукарек из этого угла с явной претензией на "особую одаренность". Что у меня не было карты трудно предположить ? И нафиг не была она мне нужна так как я просто хотел забрать деньги в кассе как было предложено в саппорте. Но даже после ее получения как оказалось сам банк не может сбросить деньги на карту, что в принципе нонсенс ! Но только у полностью пораженного идиотизмом на всю голову мозга, при этом может родится тезис " Чтобы вам его на карту не могли сбросить ?". Это как говорится уже не лечится.
Surfer написав:Депо был открыт дистанционно , закрывали его в отделении.
Я не совсем понимаю, если вы открывали депозит дистанционно, значит вы вроде как при памяти. Чего же вы полезли в отделение его закрывать? Чтобы вам его на карту не могли сбросить?
Вот уже второй вскукарек из этого угла с явной претензией на "особую одаренность". Что у меня не было карты трудно предположить ? И нафиг не была она мне нужна так как я просто хотел забрать деньги в кассе как было предложено в саппорте. Но даже после ее получения как оказалось сам банк не может сбросить деньги на карту, что в принципе нонсенс ! Но только у полностью пораженного идиотизмом на всю голову мозга, при этом может родится тезис " Чтобы вам его на карту не могли сбросить ?". Это как говорится уже не лечится.
Я представляю сколько вам понадобилось терпения и ударов головой об стену отделения и недюжинной одарённости (куда уж мне), чтобы открыть депозит без карты, без которой в привате и абанке даже к кассе пускают с трудом. Теперь у вас появилась возможность преодолеть еще немного трудностей, поздравляю вас с этим.
Сбросить на карту то они могут, но с 0,5% комиссии, так как разрыв в отделении подразумевает только выдачу через кассу.
Surfer Вы сделали предзаказ денег в отделении на определенную дату и Вам отказали в эту дату в отделении в выдаче, сославшись на отсутствие денег? Т.е. банк не выполнил предзаказ на сумму в пределах фонда?
и опять безсмысленное кудахканье из петушиного угла ни о чем. "Поперся" туда я или нет, "при памяти" я или нет, ты посмотри на этого босоногого приборзевшего.
Во первых, в Банке мне было четко и неоднократно заявлено что после разрыва депо они сбросить на карту со счета не могут, вообще, в принципе.
Далее, в 90% случаев в адекватных банках, тело депо выплачивается через кассу, с картой или без - пофиг, с картой по банкоматам бегать с лимитами на снятие, с купюрами по 50 грн и т.д. можно все равно неделю нормальных суммах. Бегать по банкоматам , при банке который должен в принципе работать это бред в принципе.
Но еще раз для "особо одаренных". С картой или без - денег на выплату депо "В КАССЕ НЕТ" ! Ваши нездоровые рефлексии по поводу наличия или отсутствия карты - в принципе предмет исключительно вашей "одаренности".
Temps написав:Surfer Вы сделали предзаказ денег в отделении на определенную дату и Вам отказали в эту дату в отделении в выдаче, сославшись на отсутствие денег? Т.е. банк не выполнил предзаказ на сумму в пределах фонда?
В день заказа, когда должна была произойти выплата, в отделении были "технические проблемы". Насколько они технические не могу судить , но по тому что я неделю реально не могу забрать до конца деньги в пределах фонда, можно сделать недвусмысленные выводы. При чем, не смотря на обещание перенести заказ, на следующий день "заказанных" денег уже не было. Пишу исключительно потому что ситуация конкретно подзадолбала - рельно давно такого бардака нигде не видел.
Востаннє редагувалось Surfer в Чет 01 лют, 2018 23:52, всього редагувалось 1 раз.
судя по лексикону вы не понаслышке знакомы с петушиными углами. Странно что ни у кого из "особо одарённых" нет проблем с получением средств и только у одного д'Артаньяна они есть. Желаю вам получить ваши денежки как можно быстрее.
Пожалуйста больше не пишите про петушиные углы, поверьте я пишу не оттуда. Всего хорошего.
Научитесь сначала с людьми разговаривать , а не кидать с порога "приперся" и т.д. А с гопотой нужно разговаривать на ей понятном языке, иначе не поймут. Как видно, только после этого, до вас что то и дошло. Чао.