Додано: Чет 01 лют, 2018 23:14

WachtAmRhein



и опять безсмысленное кудахканье из петушиного угла ни о чем. "Поперся" туда я или нет, "при памяти" я или нет, ты посмотри на этого босоногого приборзевшего.



Во первых, в Банке мне было четко и неоднократно заявлено что после разрыва депо они сбросить на карту со счета не могут, вообще, в принципе.



Далее, в 90% случаев в адекватных банках, тело депо выплачивается через кассу, с картой или без - пофиг, с картой по банкоматам бегать с лимитами на снятие, с купюрами по 50 грн и т.д. можно все равно неделю нормальных суммах. Бегать по банкоматам , при банке который должен в принципе работать это бред в принципе.



Но еще раз для "особо одаренных". С картой или без - денег на выплату депо "В КАССЕ НЕТ" ! Ваши нездоровые рефлексии по поводу наличия или отсутствия карты - в принципе предмет исключительно вашей "одаренности".