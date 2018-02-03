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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лют, 2018 12:52
lora написав:
И банк надеется что вкладчики не будут переходить к "стремным" конкурентам с высокими ставками поскольку такие банки - потенциальные клиенты Фонда.
Как-будто они сами не стремные
Кредитовать под 100%+ они могут (типа рыночная ставка), а платить 25-30% безналоховых они не могут.
Ну "базар" большой, походим ещё посмотрим. Если что - вернёмся
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Додано: Суб 03 лют, 2018 12:56
lora
Особенно меня улыбнуло от фразы "И банк надеется что вкладчики не будут переходить к "стремным" конкурентам с высокими ставками "
Как в песне поётся : " Вся жизнь впереди,надейся и жди"
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Додано: Суб 03 лют, 2018 13:04
В этом банке стрёмного намного больше, чем во многих других.
Начиная с того, что обращаясь в этот банк - попадаешь в Приват.
SMS 3D-Secure в этом банке приходят от отправителя Privatbank
Своих банкоматов-терминалов не существует в природе
Ну и последние "новшества" в проверкой или отклонением входящих р2р, невозможность повысить лимиты для оплаты в интернете и СЭП
И после этого всего говорит что они сами не стрёмные, и у них "рыночные" ставки?
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 03 лют, 2018 13:30
Грйс-мэн написав:
невозможность повысить лимиты для оплаты в интернете
Лимиты на интернет устанавливаются нормально. В тот день когда я тут срач по этому поводу разводил может и правда пилили что-то, позже установил 50к без проблем.
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 03 лют, 2018 16:18
WachtAmRhein
вы же смотрите,на пополение, то выкидывет на начальную сумму, то без ограничений, ясно, что пилили что-то, а нашим юзерам надо все сразу и в одну минуту.
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melkh
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Додано: Нед 04 лют, 2018 07:58
lora написав: abank-client написав: Алексей77 написав:
Ув. представитель!
Выводить деньги в другой банк? Или пополнение откроете?
Уважаемый клиент, на данный момент пополнить вклад можно в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. грн. Вклады в иностранной валюте, можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро. Как только будет возможность пополнять депозиты без ограничений - мы обязательно об этом сообщим. .
С уважением, команда А-банка!
на следующей неделе заканчивается вклад в гривнах в сумме 150+ . Звонили вчера с отделения по вопросу дальнейшего сотрудничества. Естественно я спросила о дальнейших планах А-банка в вопросе пополнения вкладов на что ответили, что банк не может позволить себе выплачивать проценты гораздо выше средне рыночных, поэтому вероятность открытия на пополнение стремиться к нулю. И банк надеется что вкладчики не будут переходить к "стремным" конкурентам с высокими ставками поскольку такие банки - потенциальные клиенты Фонда. Не знаю, как вынос денег в ближайшее время изменит мнение А-банки на счет пополнения, но пока не очень они настроены нас порадовать
Я тоже не собираюсь их радовать...
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darmet
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