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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 909910911912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
26
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:52

  lora написав:И банк надеется что вкладчики не будут переходить к "стремным" конкурентам с высокими ставками поскольку такие банки - потенциальные клиенты Фонда.

Как-будто они сами не стремные :-)
Кредитовать под 100%+ они могут (типа рыночная ставка), а платить 25-30% безналоховых они не могут.
Ну "базар" большой, походим ещё посмотрим. Если что - вернёмся :-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:56

lora Особенно меня улыбнуло от фразы "И банк надеется что вкладчики не будут переходить к "стремным" конкурентам с высокими ставками " :D Как в песне поётся : " Вся жизнь впереди,надейся и жди"
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 13:04

В этом банке стрёмного намного больше, чем во многих других.
Начиная с того, что обращаясь в этот банк - попадаешь в Приват.
SMS 3D-Secure в этом банке приходят от отправителя Privatbank :-)
Своих банкоматов-терминалов не существует в природе

Ну и последние "новшества" в проверкой или отклонением входящих р2р, невозможность повысить лимиты для оплаты в интернете и СЭП

И после этого всего говорит что они сами не стрёмные, и у них "рыночные" ставки?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 13:30

  Грйс-мэн написав: невозможность повысить лимиты для оплаты в интернете


Лимиты на интернет устанавливаются нормально. В тот день когда я тут срач по этому поводу разводил может и правда пилили что-то, позже установил 50к без проблем.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:18

WachtAmRhein
вы же смотрите,на пополение, то выкидывет на начальную сумму, то без ограничений, ясно, что пилили что-то, а нашим юзерам надо все сразу и в одну минуту.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:58

  lora написав:
  abank-client написав:
  Алексей77 написав:Ув. представитель!
Выводить деньги в другой банк? Или пополнение откроете?

Уважаемый клиент, на данный момент пополнить вклад можно в размере стартовой суммы вклада, но не более 10 тыс. грн. Вклады в иностранной валюте, можно пополнить не более чем на 0,01 долл США/евро. Как только будет возможность пополнять депозиты без ограничений - мы обязательно об этом сообщим. .
С уважением, команда А-банка!

на следующей неделе заканчивается вклад в гривнах в сумме 150+ . Звонили вчера с отделения по вопросу дальнейшего сотрудничества. Естественно я спросила о дальнейших планах А-банка в вопросе пополнения вкладов на что ответили, что банк не может позволить себе выплачивать проценты гораздо выше средне рыночных, поэтому вероятность открытия на пополнение стремиться к нулю. И банк надеется что вкладчики не будут переходить к "стремным" конкурентам с высокими ставками поскольку такие банки - потенциальные клиенты Фонда. Не знаю, как вынос денег в ближайшее время изменит мнение А-банки на счет пополнения, но пока не очень они настроены нас порадовать

Я тоже не собираюсь их радовать... :P
darmet
 
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