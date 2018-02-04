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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 911912913914>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
26
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 15:50

  greenozon написав:
  хуторянка написав:не могу попалить все явки и пароли тк хфамилиЁ в договоре не моё.

тобто найбільш вірний варіант (ножками в касу) - не ваш?

А у них в кассе больше 15 - 20 тыс. никогда не бывает.
Ну разве что предзаказ, правда не знаю как его они выполняют.
А по поводу СЭПа у меня он на прямые 2620 и 2625 еще с июня 2017 не работает, только на котловые 2924 можно отправить.
Чинили чинили, а воз и ныне там, как впрочем и все остальное.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 15:58

Re: А-Банк

  cds77 написав:Ну разве что предзаказ, правда не знаю как его они выполняют.

Готівку банці Приват привозить.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:03

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Не справляються з відтоками...мабуть


Отлично справляются.
Тормоза полные по всем.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:08

  Квесторе_поверніться написав:
  хуторянка написав:не могу попалить все явки и пароли тк хфамилиЁ в договоре не моё.
При попытке вывести деньги по закончившемуся депозиту по СЭП-ХРЕН ВАМ.Три звонка чела в сапорт результата не дали...хотя сори- дали..-предлагали провести вручную за 1%+8гр :mrgreen:
имхо-это что ПОПЫТКА заработать на выносе?
или "случайное" совпадение обстоятельств :roll:
ппс-в начале недели уже писали про невозможность закинуть белее 10к в корзину...
до сих пор ума не хватает поправить?

Не справляються з відтоками...мабуть. :(

Очень хорошо. Может в мозгах у принимающего решения руководства что-то проясниться и дойдет, что деньги по суду из Привата это хорошо, но вынос депо очень быстро эти полученные денежки съест.
Temps
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:15

Не могу зайти в а24,
gurazda
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:28

Вот так вот захочешь зайти в интернет-банк отменить продление депозита, а там "Здійснюється вхід до АБанк24" бесконечный.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:53

підтверджую - АБ ІБ заснув )

http://prntscr.com/i9zkze

але що цікаво! неділя, вихідний, хто що міг запороти?
наск. мені відомо АБ24 базується теж на корезоїді (як і ПБ24?)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:22

greenozon ,сейчас работает.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:35

заработал, вот когда пополнение заработает... :mrgreen:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:35

НЕ ДЛЯ ТОГО МАМА КВІТОЧКУ РОСТИЛА

  greenozon написав:
  хуторянка написав:не могу попалить все явки и пароли тк хфамилиЁ в договоре не моё.

тобто найбільш вірний варіант (ножками в касу) - не ваш?

Ні не мій-Соляра дорога :mrgreen:
тай новіщо "ногам" знати стільки там грошей :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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