хуторянка написав:не могу попалить все явки и пароли тк хфамилиЁ в договоре не моё.
тобто найбільш вірний варіант (ножками в касу) - не ваш?
А у них в кассе больше 15 - 20 тыс. никогда не бывает. Ну разве что предзаказ, правда не знаю как его они выполняют. А по поводу СЭПа у меня он на прямые 2620 и 2625 еще с июня 2017 не работает, только на котловые 2924 можно отправить. Чинили чинили, а воз и ныне там, как впрочем и все остальное.
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хуторянка написав:не могу попалить все явки и пароли тк хфамилиЁ в договоре не моё. При попытке вывести деньги по закончившемуся депозиту по СЭП-ХРЕН ВАМ.Три звонка чела в сапорт результата не дали...хотя сори- дали..-предлагали провести вручную за 1%+8гр имхо-это что ПОПЫТКА заработать на выносе? или "случайное" совпадение обстоятельств ппс-в начале недели уже писали про невозможность закинуть белее 10к в корзину... до сих пор ума не хватает поправить?
Не справляються з відтоками...мабуть.
Очень хорошо. Может в мозгах у принимающего решения руководства что-то проясниться и дойдет, что деньги по суду из Привата это хорошо, но вынос депо очень быстро эти полученные денежки съест.