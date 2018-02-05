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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 913914915916>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
26
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:02

  greenozon написав:+1% має сенс якщо пропонують лонгацію на той же термін (в моєму розумінні),
інакше кожен сам може відкрити новий депо по тій же ставці (зазвичай % на рік більший ніж на 6 міс і тд)

короче щось намудрували (і ніде це не розписано детлаьно єтіть :) )

А мне нравится такое переоформление,но было бы лучше 15+1%,а так те же 15% максимально и получаются,как в основном у всех.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 12:37

НА ВКУС ФЛОМАСТЕРЫ ПО ЦВЕТУ РАЗНЫЕ

  Анюта написав:
  greenozon написав:+1% має сенс якщо пропонують лонгацію на той же термін (в моєму розумінні),
інакше кожен сам може відкрити новий депо по тій же ставці (зазвичай % на рік більший ніж на 6 міс і тд)

короче щось намудрували (і ніде це не розписано детлаьно єтіть :) )

А мне нравится такое переоформление,но было бы лучше 15+1%,а так те же 15% максимально и получаются,как в основном у всех.

в основном у всех получается
14% год
12.9% пол
пс-и Вы готовы заморозить на год :roll:?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:00

Re: А-Банк

  Анюта написав:но было бы лучше 15+1%,а так те же 15% максимально и получаются,как в основном у всех.


так про що і мова!

цей +1% до піврічного депо який пропонують тепер на рік має мінімальний сенс (або не має зовсім!)

PS по такій *псевдо* +1% на рік морозити НЕ готовий

Представник банку, ви тут?
поясніть тонкощі вашої програми лояльності +1% у всіх деталях будьте добрі!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 16:51

  greenozon написав:
  Анюта написав:но было бы лучше 15+1%,а так те же 15% максимально и получаются,как в основном у всех.


так про що і мова!

цей +1% до піврічного депо який пропонують тепер на рік має мінімальний сенс (або не має зовсім!)

PS по такій *псевдо* +1% на рік морозити НЕ готовий

Представник банку, ви тут?
поясніть тонкощі вашої програми лояльності +1% у всіх деталях будьте добрі!


Якщо у Вас немає термінової необхідності забирати свої заощадження, то після закінчення 3-х календарних днів гроші будуть автоматично повернені на той же депозит, а договір - продовжений на новий термін. При автоматичному продовженні депозиту до базової відсоткової ставки за депозитом буде додана надбавка 1% за продовження вкладу. Якщо Ви натискаєте кнопку переоформити то для отримання надбавки в 1%, Вам потрібно оформити строковий вклад на термін більше, ніж у Вас був.
З повагою, команда А-банку!
abank-client
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:07

abank-client а трое календарных суток пока деньги в ,,ожидании,, проценты не начисляются ? Депо открывается начиная с четвертых суток ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:11

Re: А-Банк

  alex lem написав:а трое календарных суток пока деньги в ,,ожидании,, проценты не начисляются ?


В оригинале, +1 это и есть Вам компенсация за эти три дня.
+1 - продукт полочный , можете взять его с полки, а можете и пройти мимо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 18:16

  alex lem написав:abank-client а трое календарных суток пока деньги в ,,ожидании,, проценты не начисляются ? Депо открывается начиная с четвертых суток ?


Уважаемый клиент, в течении 3-х календарных дней средства находятся на счету "До востребования" (под 1 % годовых). Если в течении 3-х дней Вы не снимаете средства с депозита, он автоматически продлевается.
abank-client
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:57

Если был годовой депозит, то можно ли, нажав Переоформить, заключить новый депо с +1% без 3-х дневного вылёживания?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:20

Re: А-Банк

Красавцы, чё!
Сначала был недельный вой. "Низабудим нипрастим, все на выход."
Теперь, третий день идёт обсуждение, как правильно пролонгировать депозит и получить аж 15%. :mrgreen:
Суркисам бояться нечего.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:54

Фантом,
Если это мне, то у меня чисто академический интерес.
Я тут жду 5% КБ по спящей красавице)
guntherhouse777
 
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