А мне нравится такое переоформление,но было бы лучше 15+1%,а так те же 15% максимально и получаются,как в основном у всех.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 12:02
А мне нравится такое переоформление,но было бы лучше 15+1%,а так те же 15% максимально и получаются,как в основном у всех.
Додано: Пон 05 лют, 2018 12:37
НА ВКУС ФЛОМАСТЕРЫ ПО ЦВЕТУ РАЗНЫЕ
в основном у всех получается
14% год
12.9% пол
пс-и Вы готовы заморозить на год ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 05 лют, 2018 13:00
Re: А-Банк
так про що і мова!
цей +1% до піврічного депо який пропонують тепер на рік має мінімальний сенс (або не має зовсім!)
PS по такій *псевдо* +1% на рік морозити НЕ готовий
Представник банку, ви тут?
поясніть тонкощі вашої програми лояльності +1% у всіх деталях будьте добрі!
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Додано: Пон 05 лют, 2018 16:51
Якщо у Вас немає термінової необхідності забирати свої заощадження, то після закінчення 3-х календарних днів гроші будуть автоматично повернені на той же депозит, а договір - продовжений на новий термін. При автоматичному продовженні депозиту до базової відсоткової ставки за депозитом буде додана надбавка 1% за продовження вкладу. Якщо Ви натискаєте кнопку переоформити то для отримання надбавки в 1%, Вам потрібно оформити строковий вклад на термін більше, ніж у Вас був.
З повагою, команда А-банку!
Додано: Пон 05 лют, 2018 17:07
abank-client а трое календарных суток пока деньги в ,,ожидании,, проценты не начисляются ? Депо открывается начиная с четвертых суток ?
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:11
Re: А-Банк
В оригинале, +1 это и есть Вам компенсация за эти три дня.
+1 - продукт полочный , можете взять его с полки, а можете и пройти мимо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 05 лют, 2018 18:16
Уважаемый клиент, в течении 3-х календарных дней средства находятся на счету "До востребования" (под 1 % годовых). Если в течении 3-х дней Вы не снимаете средства с депозита, он автоматически продлевается.
Додано: Пон 05 лют, 2018 19:57
Если был годовой депозит, то можно ли, нажав Переоформить, заключить новый депо с +1% без 3-х дневного вылёживания?
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:20
Re: А-Банк
Красавцы, чё!
Сначала был недельный вой. "Низабудим нипрастим, все на выход."
Теперь, третий день идёт обсуждение, как правильно пролонгировать депозит и получить аж 15%.
Суркисам бояться нечего.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:54
Фантом,
Если это мне, то у меня чисто академический интерес.
Я тут жду 5% КБ по спящей красавице)
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