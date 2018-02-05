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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 913914915916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
26
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:58

guntherhouse777 попробуйте перевыпуск карты , должно помочь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:06

Re: А-Банк

  Фантом написав:Сначала был недельный вой. "Низабудим нипрастим, все на выход."
Теперь, третий день идёт обсуждение, как правильно пролонгировать депозит и получить аж 15%.


ну дик очікуєш одне, а воно насправді викося накося...

де в правилах написано про авто підйом на 1 ступеньку по демо при авто +1???
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:12

  хуторянка написав:
  Анюта написав:
  greenozon написав:+1% має сенс якщо пропонують лонгацію на той же термін (в моєму розумінні),
інакше кожен сам може відкрити новий депо по тій же ставці (зазвичай % на рік більший ніж на 6 міс і тд)

короче щось намудрували (і ніде це не розписано детлаьно єтіть :) )

А мне нравится такое переоформление,но было бы лучше 15+1%,а так те же 15% максимально и получаются,как в основном у всех.

в основном у всех получается
14% год
12.9% пол
пс-и Вы готовы заморозить на год :roll:?

вообще не о том разговор.
а насчёт готова не готова,если везде оно так,зачем тогда уходить,народ у нас не такой продвинутый как вы все,согласен и на такой процент и они прекрасно об этом знают.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:30

guntherhouse777
greenozon
Вы вобще не при чём.
Но факт, остаётся фактом.
Народ неделю возмущался, грозился всё вынести. Теперь требуют улучшенную программу лояльности по продлению вкладов. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:37

  guntherhouse777 написав:Если был годовой депозит, то можно ли, нажав Переоформить, заключить новый депо с +1% без 3-х дневного вылёживания?


Можна
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:38

В этом месяце заканчивается гривневое депо под 20% годовых, и я на выход.
Банку предлагаю обращаться за деньгами в НБУ по цене "учётная ставка +2п.п." с предоставлением ликвидного залога.

"Такой хоккей депозитчикам не нужен" (с)
Грйс-мэн
 
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