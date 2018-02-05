|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2018 20:58
guntherhouse777 попробуйте перевыпуск карты , должно помочь.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2394
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 553 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:06
Фантом написав:
Сначала был недельный вой. "Низабудим нипрастим, все на выход."
Теперь, третий день идёт обсуждение, как правильно пролонгировать депозит и получить аж 15%.
ну дик очікуєш одне, а воно насправді викося накося...
де в правилах написано про авто підйом на 1 ступеньку по демо при авто +1???
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:12
хуторянка написав: Анюта написав:
А мне нравится
greenozon написав:
+1% має сенс якщо пропонують лонгацію на той же термін (в моєму розумінні),
інакше кожен сам може відкрити новий депо по тій же ставці (зазвичай % на рік більший ніж на 6 міс і тд)
короче щось намудрували (і ніде це не розписано детлаьно єтіть
)
такое переоформление,но было бы лучше 15+1%,а так те же 15% максимально и получаются,как в основном у всех.
в основном у всех получается
14% год
12.9% пол
пс-и Вы готовы заморозить на год
?
вообще не о том разговор.
а насчёт готова не готова,если везде оно так,зачем тогда уходить,народ у нас не такой продвинутый как вы все,согласен и на такой процент и они прекрасно об этом знают.
-
Анюта
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 25.06.16
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:30
guntherhouse777 greenozon
Вы вобще не при чём.
Но факт, остаётся фактом.
Народ неделю возмущался, грозился всё вынести. Теперь требуют улучшенную программу лояльности по продлению вкладов.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 794
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:37
guntherhouse777 написав:
Если был годовой депозит, то можно ли, нажав Переоформить, заключить новый депо с +1% без 3-х дневного вылёживания?
Можна
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 2989
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:38
В этом месяце заканчивается гривневое депо под 20% годовых, и я на выход.
Банку предлагаю обращаться за деньгами в НБУ по цене "учётная ставка +2п.п." с предоставлением ликвидного залога.
"Такой хоккей депозитчикам не нужен" (с)
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|52536
|6837348
|
|
|29841
|3678409
|
|
|5139
|1297442
|
реклама
|