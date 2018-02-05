|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2018 23:53
greenozon
...кхм
...ну ідивідуально я так розумію, але нафіг це потрібно ???
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6558
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 1215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2018 00:01
-VICTOR- написав:greenozon
...кхм
...ну ідивідуально я так розумію, але нафіг це потрібно ???
Именно, если ВА, то как пить дать - заникчемят.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
-
cds77
-
-
- Повідомлень: 863
- З нами з: 17.04.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2018 05:40
При продлении депозита +1% появляется в А24 сразу или в течении нескольких дней?
-
shu-m
-
-
- Повідомлень: 610
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2018 07:04
Goodman написав:guntherhouse777
попробуйте перевыпуск карты , должно помочь.
А основание для перевыпуска абанке не надо?
Или достаточно Желания клиента?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 2924
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2018 07:09
shu-m написав:
При продлении депозита +1% появляется в А24 сразу или в течении нескольких дней?
в 1й день після закінчення основного терміну
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 1611
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:05
guntherhouse777 ситуации бывают разные , но каждое ваше обращение в банк по существу может передернуть корезоид. Зайдите обновите документы, пусть откроет вашу уч карточку и посмотрит, может уже пора "повернення".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2396
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 553 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:07
Фантом написав:guntherhouse777 greenozon
Вы вобще не при чём.
Но факт, остаётся фактом.
Народ неделю возмущался, грозился всё вынести. Теперь требуют улучшенную программу лояльности по продлению вкладов.
Осталось порядка 20%-на авось
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
-
NO PASARAN
-
-
- Повідомлень: 278
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:31
А у меня 2% осталось, а через пару месяцев вообще будет только 10 столбов по 2 грн. каждый
-
Alexander_s
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|14770
|2082745
|
|
|29849
|3679042
|
|
|52545
|6838902
|
реклама
|