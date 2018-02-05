|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2018 23:53
greenozon ...кхм ...ну ідивідуально я так розумію, але нафіг це потрібно ???
Додано: Вів 06 лют, 2018 00:01
Именно, если ВА, то как пить дать - заникчемят.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Вів 06 лют, 2018 05:40
При продлении депозита +1% появляется в А24 сразу или в течении нескольких дней?
Додано: Вів 06 лют, 2018 07:04
Додано: Вів 06 лют, 2018 07:09
Re: А-Банк
в 1й день після закінчення основного терміну
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:05
guntherhouse777 ситуации бывают разные , но каждое ваше обращение в банк по существу может передернуть корезоид. Зайдите обновите документы, пусть откроет вашу уч карточку и посмотрит, может уже пора "повернення".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:07
Осталось порядка 20%-на авось
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
Додано: Вів 06 лют, 2018 09:31
А у меня 2% осталось, а через пару месяцев вообще будет только 10 столбов по 2 грн. каждый
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Batarejkin, GrafBV, ignorabimus, lel, slasva і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|