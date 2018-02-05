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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 23:53

greenozon ...кхм :oops: ...ну ідивідуально я так розумію, але нафіг це потрібно ???
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 00:01

  -VICTOR- написав:greenozon ...кхм :oops: ...ну ідивідуально я так розумію, але нафіг це потрібно ???

Именно, если ВА, то как пить дать - заникчемят.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 05:40

При продлении депозита +1% появляется в А24 сразу или в течении нескольких дней?
shu-m
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 07:04

  Goodman написав:guntherhouse777 попробуйте перевыпуск карты , должно помочь.

А основание для перевыпуска абанке не надо?
Или достаточно Желания клиента?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 07:09

Re: А-Банк

  shu-m написав:При продлении депозита +1% появляется в А24 сразу или в течении нескольких дней?


в 1й день після закінчення основного терміну
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 08:05

guntherhouse777 ситуации бывают разные , но каждое ваше обращение в банк по существу может передернуть корезоид. Зайдите обновите документы, пусть откроет вашу уч карточку и посмотрит, может уже пора "повернення".
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:07

  Фантом написав:guntherhouse777
greenozon
Вы вобще не при чём.
Но факт, остаётся фактом.
Народ неделю возмущался, грозился всё вынести. Теперь требуют улучшенную программу лояльности по продлению вкладов. :mrgreen:

Осталось порядка 20%-на авось
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 09:31

А у меня 2% осталось, а через пару месяцев вообще будет только 10 столбов по 2 грн. каждый ;-)
Alexander_s
 
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