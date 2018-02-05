Додано: Вів 06 лют, 2018 08:05

guntherhouse777 ситуации бывают разные , но каждое ваше обращение в банк по существу может передернуть корезоид. Зайдите обновите документы, пусть откроет вашу уч карточку и посмотрит, может уже пора "повернення".