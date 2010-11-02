Додано: Сер 07 лют, 2018 20:20

KIM30 написав: gorgany написав: КВД з банкоматом привату дружить відмінно. КВД з банкоматом привату дружить відмінно.

і який ліміт цієї дружби? 1000 грн? і який ліміт цієї дружби? 1000 грн?

Вчера забирал депозит 40т. Депозит был открыт в отделении, поэтому пришлось ехать. В кассе выдали только 10т, больше не было. Остальные 30т положили на КДВ. Претензий особо не предъявлял,потому что предзаказа не делал. Вышел на улицу и в банкомате Приватбанка снял за один раз 10т. Больше снимать не пробовал, т.к. менеджер в отделении предупредила, что следующие 10т можно снимать только через 10 часов. В следующем месяце заканчивается депозит 155т. Спросил у своего менеджера, можно будет ей позвонить и через нее сделать заказ денег? Сказала, что не получится. Надо будет приехать и разговаривать с начальником отделения. Спросил, какие же вопросы можно решать с персональным менеджером по телефону? Сказала, что я могу ей позвонить, и она мне может, например, подсказать, когда у меня заканчивается следующий депозит или сможет ответить на подобный вопрос. Больше я ничего спрашивать не стал.