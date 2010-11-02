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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 918919920921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:27

  gorgany написав:КВД з банкоматом привату дружить відмінно.

і який ліміт цієї дружби? 1000 грн?
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:07

KIM30 Недавно знімав в декілька раз більше одним заходом.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:20

  KIM30 написав:
  gorgany написав:КВД з банкоматом привату дружить відмінно.

і який ліміт цієї дружби? 1000 грн?

Вчера забирал депозит 40т. Депозит был открыт в отделении, поэтому пришлось ехать. В кассе выдали только 10т, больше не было. Остальные 30т положили на КДВ. Претензий особо не предъявлял,потому что предзаказа не делал. Вышел на улицу и в банкомате Приватбанка снял за один раз 10т. Больше снимать не пробовал, т.к. менеджер в отделении предупредила, что следующие 10т можно снимать только через 10 часов. В следующем месяце заканчивается депозит 155т. Спросил у своего менеджера, можно будет ей позвонить и через нее сделать заказ денег? Сказала, что не получится. Надо будет приехать и разговаривать с начальником отделения. Спросил, какие же вопросы можно решать с персональным менеджером по телефону? Сказала, что я могу ей позвонить, и она мне может, например, подсказать, когда у меня заканчивается следующий депозит или сможет ответить на подобный вопрос. Больше я ничего спрашивать не стал.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:46

Re: А-Банк

KIM30 написав:
  gorgany написав:КВД з банкоматом привату дружить відмінно.

і який ліміт цієї дружби? 1000 грн?
Все по фен-шуй, 20 000 за підхід повторити можна за декілька годин, і квд може бути дві. Проблемний тільки СЕП з квд.
gorgany
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:45

Re: А-Банк

  gorgany написав:Все по фен-шуй, 20 000 за підхід повторити можна за декілька годин


более точно - 20 000 за 3 часа
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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