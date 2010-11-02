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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2018 23:48
Ребят, подскажите пожалуйста, с универсалки СЕП платежи и P2P нормально уходят?
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Alexey_k9
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Додано: Чет 08 лют, 2018 00:52
Искатель написав:
Ну что... У меня тоже в конце февраля заканчивается около 150к. В этом месяце уже не пополнял, т.к. было бы больше.
Столбиков полно всяких... А толку?
Буду уходить на столб в "Ощаде" под 17,5% до августа.
Во избежание...как говорится, сегодня нажал "Отказ от продления", а то мало ли... Хотя возможно, что зря. Т.к. теперь, насколько я помню, оно на карту упадет где-то после обеда.
И... ближе к дате окончания пойду заказ на наличку делать.
"Прости, прощай", А-банк, как говорится.
Я не нажимаю "Отказ от продления", если нажали, то можно отжать обратно.
Нужно вручную разрывать - я в 8:30 делаю - деньги сразу на карте.
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Інкогніто
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Додано: Чет 08 лют, 2018 01:30
Alexey_k9
СЭП-платежи с универсалки??
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 08 лют, 2018 07:56
О, А-банка ещё ставки подрезала? Уже и безналоговые... Что ж, я к вам на з/п похоже не приду, проекта с вами на нашем предприятии нет (хотя выбор из 4-х банок впечатляет), ну и ладно с такими ставками.
З.Ы. Коллеги, а что для зарплатников интересного есть у ПИБа, Ощада и Альфы? Может где кредитка какая лояльная с плюшками или надбавка к депозиту?
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kreuz
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Додано: Чет 08 лют, 2018 08:49
Інкогніто написав: Искатель написав:
Ну что... У меня тоже в конце февраля заканчивается около 150к. В этом месяце уже не пополнял, т.к. было бы больше.
Столбиков полно всяких... А толку?
Буду уходить на столб в "Ощаде" под 17,5% до августа.
Во избежание...как говорится, сегодня нажал "Отказ от продления", а то мало ли... Хотя возможно, что зря. Т.к. теперь, насколько я помню, оно на карту упадет где-то после обеда.
И... ближе к дате окончания пойду заказ на наличку делать.
"Прости, прощай", А-банк, как говорится.
Я не нажимаю "Отказ от продления", если нажали, то можно отжать обратно.
Нужно вручную разрывать - я в 8:30 делаю - деньги сразу на карте.
Была у меня такая мысль... А потом подумал, там так написано: "Включить продление". Чем-то меня это напрягло. Но режил, как Вы и посоветовали, "отжать" обратно.
Появилась надпись:
"Заявка на включение автоматического продления депозита подана успешно"...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 08 лют, 2018 09:24
vollena71
, дякую, тобто частину депо, що перевищує 50.000 за місяць без комісії зняти неможливо?
як тоді забрати депозит?
ось так :(
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d_12
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Додано: Чет 08 лют, 2018 09:45
Берем ще одну квд і множим ліміт на два.
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gorgany
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