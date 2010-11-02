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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 919920921922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 23:48

Ребят, подскажите пожалуйста, с универсалки СЕП платежи и P2P нормально уходят?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 00:52

  Искатель написав:Ну что... У меня тоже в конце февраля заканчивается около 150к. В этом месяце уже не пополнял, т.к. было бы больше.
Столбиков полно всяких... А толку?
Буду уходить на столб в "Ощаде" под 17,5% до августа.
Во избежание...как говорится, сегодня нажал "Отказ от продления", а то мало ли... Хотя возможно, что зря. Т.к. теперь, насколько я помню, оно на карту упадет где-то после обеда.
И... ближе к дате окончания пойду заказ на наличку делать.
"Прости, прощай", А-банк, как говорится.


Я не нажимаю "Отказ от продления", если нажали, то можно отжать обратно.
Нужно вручную разрывать - я в 8:30 делаю - деньги сразу на карте.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 01:30

Alexey_k9

СЭП-платежи с универсалки??
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 07:56

О, А-банка ещё ставки подрезала? Уже и безналоговые... Что ж, я к вам на з/п похоже не приду, проекта с вами на нашем предприятии нет (хотя выбор из 4-х банок впечатляет), ну и ладно с такими ставками.

З.Ы. Коллеги, а что для зарплатников интересного есть у ПИБа, Ощада и Альфы? Может где кредитка какая лояльная с плюшками или надбавка к депозиту?
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:49

  Інкогніто написав:
  Искатель написав:Ну что... У меня тоже в конце февраля заканчивается около 150к. В этом месяце уже не пополнял, т.к. было бы больше.
Столбиков полно всяких... А толку?
Буду уходить на столб в "Ощаде" под 17,5% до августа.
Во избежание...как говорится, сегодня нажал "Отказ от продления", а то мало ли... Хотя возможно, что зря. Т.к. теперь, насколько я помню, оно на карту упадет где-то после обеда.
И... ближе к дате окончания пойду заказ на наличку делать.
"Прости, прощай", А-банк, как говорится.


Я не нажимаю "Отказ от продления", если нажали, то можно отжать обратно.
Нужно вручную разрывать - я в 8:30 делаю - деньги сразу на карте.


Была у меня такая мысль... А потом подумал, там так написано: "Включить продление". Чем-то меня это напрягло. Но режил, как Вы и посоветовали, "отжать" обратно.
Появилась надпись:
"Заявка на включение автоматического продления депозита подана успешно"...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:24

vollena71, дякую, тобто частину депо, що перевищує 50.000 за місяць без комісії зняти неможливо? :(
як тоді забрати депозит?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:45

Re: А-Банк

Берем ще одну квд і множим ліміт на два.
gorgany
 
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  #<1 ... 919920921922
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