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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:41
Goodman написав:Дядя Дима
Решение за Вами, чем мог тем и помог.
У Ашечки нет собственных банкоматов, все через другие и по их же правилам.
PS Снимал через Ощад , достиг результата 2000 грн за 40сек времени.
Квест пройден.
Это Вы свои проценты за месяц сняли , а речь про тело вклада
никому не верю
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