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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 924925926927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:41

  Goodman написав:Дядя Дима

Решение за Вами, чем мог тем и помог.
У Ашечки нет собственных банкоматов, все через другие и по их же правилам.

PS Снимал через Ощад , достиг результата 2000 грн за 40сек времени.
Квест пройден. :mrgreen:

Это Вы свои проценты за месяц сняли , а речь про тело вклада
никому не верю
sens
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  #<1 ... 924925926927
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