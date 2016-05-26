|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:29
Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:31
abank-client,
"...и не нужно ждать 3 дня..."
Вот этой фразы в первоначальном ответе не было.
Спасибо, что прислушивается к клиентам.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:58
Так с кредитных будут снимать 4% .
panatar.com
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:47
Ну у меня на данном депо деньги по чуть-чуть собирались на протяжении последних двух лет. И за все время не было единовременного взноса более чем на 40 кГрн. А мониторится согласно писем НБУ таки внос на более чем 150 кГрн., а не вынос так что никто по поводу происхождения ни слова не заикнулся.
реклама
|