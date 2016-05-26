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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 926927928929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:29

и мне с кредитных верните, жлобы...
тарасов
 
Повідомлень: 190
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Подякував: 30 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:29

  тарасов написав:и мне .верните.

охохо
мне в 2014 заявили "коммисии в тарифах еще нет, но мы ее уже берем"
J
 
Повідомлень: 3785
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:31

abank-client,
"...и не нужно ждать 3 дня..."
Вот этой фразы в первоначальном ответе не было.
Спасибо, что прислушивается к клиентам.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2934
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 195 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:58

  v57 написав:abank-client
авозвращать ошибочно списанное вчера кредитных будете?

Так с кредитных будут снимать 4% :).
panatar.com
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Повідомлень: 2612
З нами з: 14.06.12
Подякував: 499 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:47

  lol62612 написав:
  Flamingo написав:Тем не менее справедливости надо заметить - мой вклад "под фонд" сегодня вернули легко и крупными банкнотами - три корешка пятисоток, один - двухсоток, остальное сотки. Деньгу заказывал позавчера. Сегодня когда пришел забирать, операционисты молча смотрели грустно и пополнить столбы уже даже не предлагали, лишь кассир на прощение сказала: "Ну Вы возвращайтесь если что!"
Происхождение денег на забираемом депо как-то подтверждать просили? Финмониторинг :-)

Ну у меня на данном депо деньги по чуть-чуть собирались на протяжении последних двух лет. И за все время не было единовременного взноса более чем на 40 кГрн. А мониторится согласно писем НБУ таки внос на более чем 150 кГрн., а не вынос так что никто по поводу происхождения ни слова не заикнулся.
Flamingo
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Повідомлень: 414
З нами з: 20.03.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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  #<1 ... 926927928929
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