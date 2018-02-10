Порезали лимит до задолженности на карте. Золотая карта со смешным лимитом. Чудаки. Причину не объясняют. Депо на вынос с 1 марта.... Это скотское отношение к клиенту. Нужно завершать сотрудничество с банком, а то не знаешь какие еще "сюрпризы" приподнесут. P.S. "Порадовали" еще. "К сожалению, Ваше обслуживание в банке невозможно" - ответ поддержки.
На прошлой неделе у мене с кдв а-банка на уни привата не проходило. Лимиты позволяли. Через время приходило СМС с отказом - для карты операция недопустима. Пробовал насколько раз, переводил всю сумму с карты.