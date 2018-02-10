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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 928929930931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 16:28

  d_12 написав:
  Фантом написав:
  d_12 написав:платити в А24 з КДВ А-банку?

Платить через Сендмани Привата https://sendmoney.privatbank.ua/ru/


дякую, А-банк щось відкусить?


С КДВ нет. До сегодняшнего дня точно не брал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:31

Порезали лимит до задолженности на карте. Золотая карта со смешным лимитом. Чудаки.
Причину не объясняют.
Депо на вынос с 1 марта....
Это скотское отношение к клиенту.
Нужно завершать сотрудничество с банком, а то не знаешь какие еще "сюрпризы" приподнесут.
P.S. "Порадовали" еще.
"К сожалению, Ваше обслуживание в банке невозможно" - ответ поддержки.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:51

Re: А-Банк

  anikola13 написав:Это скотское отношение к клиенту.


зато....зато читаю в ИБ "- Вклады «Стандарт», «Стандарт срочный»: в гривне - сумма пополнения в течение календарного месяца без ограничений. "

Дойдет очередь и до Вашей проблемы.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:21

Re: А-Банк

Фантом написав:
  d_12 написав:
  Stringer написав:а-банк комиссию не возьмёт

платити в А24 з КДВ А-банку?

Платить через Сендмани Привата https://sendmoney.privatbank.ua/ru/
На прошлой неделе у мене с кдв а-банка на уни привата не проходило. Лимиты позволяли. Через время приходило СМС с отказом - для карты операция недопустима. Пробовал насколько раз, переводил всю сумму с карты.
Інкогніто
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