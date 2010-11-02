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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 931932933934>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:34

  apollo написав:abank-client банк-отправитель отрезал часть назначения платежа:
вместо "для зарахування на картку № ***, ПІБ, РНОКПП"
отправлено: "для зарахування на картку № ***"
в остальном реквизиты корректные.
Деньги дойдут или нужны какие-то дополнительные телодвижения?
(речь идёт о зачислении на универсалку а-Банка)


Добрый день. Уважаемый клиент, если реквизиты были указаны правильно и в назначении платежа номер карты полностью указан, оплата должна пройти успешно.
abank-client
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:34

  v57 написав:abank-client
авозвращать ошибочно списанное вчера кредитных будете?


Уважаемый клиент! Вы можете обратиться на горячу линию нашего банка 0 800 500 809 или в службу поддержки чат-онлайн https://a-bank.com.ua/, наши коллеги зафиксируют обращение и мы сможем выплатить комиссию, если она была списана ошибочно.
С уважением, команда А-банка!
abank-client
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:38

Re: А-Банк

Ох и шапито...))
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:47

  тарасов написав:и мне с кредитных верните, жлобы...


Уважаемый клиент! Просим Вас обратиться на горячу линию нашего банка 0 800 500 809 или в службу поддержки чат-онлайн https://a-bank.com.ua/, наши коллеги зафиксируют обращение и мы сможем выплатить комиссию, если она была списана ошибочно.
С уважением, команда А-банка!
abank-client
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:49

  guntherhouse777 написав:abank-client,
"...и не нужно ждать 3 дня..."
Вот этой фразы в первоначальном ответе не было.
Спасибо, что прислушивается к клиентам.


Добрый день, всегда рады услышать и помочь нашим клиентам. Спасибо Вам за обратную связь!
С уважением, команда А-банка!
abank-client
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:10

  jay2004 написав:Победа здравого ума над "хотелками". Страшный лавинный отток (больше 10%), способный завалить банку мгновенно сделал своё. В 20-х числах собирался также выновить 2 фонда, но ещё побанкуем - раз взялись за ум.

А представьте январь-февраль 2019 года, при условии таких же ставок как сейчас в течении всего 2018 года, каков будет вынос - а вынос будет стопроцентный.
Если будут адекватные ставки для этого ломбарда, то будут и пассивы, а так это только отсрочка часа "Х".
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:19

  abank-client написав:
  v57 написав:abank-client
авозвращать ошибочно списанное вчера кредитных будете?


Уважаемый клиент! Вы можете обратиться на горячу линию нашего банка 0 800 500 809 или в службу поддержки чат-онлайн https://a-bank.com.ua/, наши коллеги зафиксируют обращение и мы сможем выплатить комиссию, если она была списана ошибочно.
С уважением, команда А-банка!

не.
лень мне. автоматом всем не будет?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:59

  -VICTOR- написав:
  anikola13 написав:Порезали лимит до задолженности на карте. Золотая карта со смешным лимитом. Чудаки.
Причину не объясняют.
Депо на вынос с 1 марта....
Это скотское отношение к клиенту.
Нужно завершать сотрудничество с банком, а то не знаешь какие еще "сюрпризы" приподнесут.
P.S. "Порадовали" еще.
"К сожалению, Ваше обслуживание в банке невозможно" - ответ поддержки.

регистрация Донбасс ?
Причем тут Донбасс?! Что за фобии?!
В Донецкой области все работает в штатном режиме!!! Мы Украина!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:25

  cds77 написав:
  jay2004 написав:Победа здравого ума над "хотелками". Страшный лавинный отток (больше 10%), способный завалить банку мгновенно сделал своё. В 20-х числах собирался также выновить 2 фонда, но ещё побанкуем - раз взялись за ум.

А представьте январь-февраль 2019 года, при условии таких же ставок как сейчас в течении всего 2018 года, каков будет вынос - а вынос будет стопроцентный.
Если будут адекватные ставки для этого ломбарда, то будут и пассивы, а так это только отсрочка часа "Х".

Повысят ставки. Куда денутся? :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:51

Re: А-Банк

  Alexander_s написав:Может в июле-августе что-то и закину, но скорее всего тогда не о гривнедепо думать надо будет, а о покупке баксов.


нечего будет кидать . Если купить баксы в августе и сдать их на пике в январе след года - то будет чистых 20% годовых по депо. Им и не снилось.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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