apollo написав:abank-client банк-отправитель отрезал часть назначения платежа: вместо "для зарахування на картку № ***, ПІБ, РНОКПП" отправлено: "для зарахування на картку № ***" в остальном реквизиты корректные. Деньги дойдут или нужны какие-то дополнительные телодвижения? (речь идёт о зачислении на универсалку а-Банка)
Добрый день. Уважаемый клиент, если реквизиты были указаны правильно и в назначении платежа номер карты полностью указан, оплата должна пройти успешно.
Уважаемый клиент! Вы можете обратиться на горячу линию нашего банка 0 800 500 809 или в службу поддержки чат-онлайн https://a-bank.com.ua/, наши коллеги зафиксируют обращение и мы сможем выплатить комиссию, если она была списана ошибочно. С уважением, команда А-банка!
тарасов написав:и мне с кредитных верните, жлобы...
Уважаемый клиент! Просим Вас обратиться на горячу линию нашего банка 0 800 500 809 или в службу поддержки чат-онлайн https://a-bank.com.ua/, наши коллеги зафиксируют обращение и мы сможем выплатить комиссию, если она была списана ошибочно. С уважением, команда А-банка!
jay2004 написав:Победа здравого ума над "хотелками". Страшный лавинный отток (больше 10%), способный завалить банку мгновенно сделал своё. В 20-х числах собирался также выновить 2 фонда, но ещё побанкуем - раз взялись за ум.
А представьте январь-февраль 2019 года, при условии таких же ставок как сейчас в течении всего 2018 года, каков будет вынос - а вынос будет стопроцентный. Если будут адекватные ставки для этого ломбарда, то будут и пассивы, а так это только отсрочка часа "Х".
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Уважаемый клиент! Вы можете обратиться на горячу линию нашего банка 0 800 500 809 или в службу поддержки чат-онлайн https://a-bank.com.ua/, наши коллеги зафиксируют обращение и мы сможем выплатить комиссию, если она была списана ошибочно. С уважением, команда А-банка!
anikola13 написав:Порезали лимит до задолженности на карте. Золотая карта со смешным лимитом. Чудаки. Причину не объясняют. Депо на вынос с 1 марта.... Это скотское отношение к клиенту. Нужно завершать сотрудничество с банком, а то не знаешь какие еще "сюрпризы" приподнесут. P.S. "Порадовали" еще. "К сожалению, Ваше обслуживание в банке невозможно" - ответ поддержки.
регистрация Донбасс ?
Причем тут Донбасс?! Что за фобии?! В Донецкой области все работает в штатном режиме!!! Мы Украина!
jay2004 написав:Победа здравого ума над "хотелками". Страшный лавинный отток (больше 10%), способный завалить банку мгновенно сделал своё. В 20-х числах собирался также выновить 2 фонда, но ещё побанкуем - раз взялись за ум.
А представьте январь-февраль 2019 года, при условии таких же ставок как сейчас в течении всего 2018 года, каков будет вынос - а вынос будет стопроцентный. Если будут адекватные ставки для этого ломбарда, то будут и пассивы, а так это только отсрочка часа "Х".