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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 933934935936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 142
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
28
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 01:49

  ihorsic написав: После авторизации картой А-банка были видны только приватовские счета..
Я и такое тоже наблюдал.Всего перепробывал больше десятка мест за всё это время. Так же было, что карта туда-сюда ездила пока я изловчился её ухватить и выдернуть. :roll:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 01:51

Re: А-Банк

  Дядя Дима написав:Так же было, что карта туда-сюда ездила пока я изловчился её ухватить


Лично у Вас проблема с пласт. носителем. Туда-сюда - картридер не может прочитать карту.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 01:52

  bosson513 написав:
  ihorsic написав:После авторизации картой А-банка были видны только приватовские счета. Ну раз народ говорит что можно завтра в других местах попробую......


Уже 100500 раз повторяли :

- подходим
- нажимаем ПОПОЛНИТЬ КАРТУ
- и только тогда проводим ФИЗИЧЕСКУЮ авторизацию карты
И так тоже делаю и ни чего нового не происходит.
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 01:57

Re: А-Банк

  Дядя Дима написав:И так тоже делаю и ни чего нового не происходит.


0_о , что именно нового должно произойти в рядовой операции пополнения?
Что?
**********
У А-шки тысяча тысяч кредитных карт, а отделений и того меньше.
Попробуйте ще раз.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 01:58

  bosson513 написав:
  Дядя Дима написав:Так же было, что карта туда-сюда ездила пока я изловчился её ухватить


Лично у Вас проблема с пласт. носителем. Туда-сюда - картридер не может прочитать карту.
Правильно. Но при этом в рядом стоящих банкомётах хавало нормально ,покупки тоже. Но я всё таки вытребовал замену , думал это из-за неё. Как бы не так
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 03:47

Re: А-Банк

  Flamingo написав:что это не последний фортель данного недо-банка возомнившего себя великим.

абсолютно согласен...этот Шапито не прогнозируемый ломбард , поэтому у меня к нему никакого доверия нет совершенно , и в преть они будут то открывать то закрывать , а я не собираюсь у них на побегушках тут быть , есть более надежные и прогнозируемые партнеры , которые не меняют по надцать раз в месяц свои хотелки - в лес суркисов )).
По поводу "возомнили..." совершенно точно , они как то подзабыли , что пуповина связывающая их с Приватом уже фсе ,так что нет у них ни надежности ни спасательного круга...а при этом они позволяют себе по хамски обращаться с вкладчиками...ню ню..)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:50

Депозиты действительно не видно в тумбах, хоть авторизируйся, хоть нет, а вот карты пополняются нормально.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:56

  Gunner написав:Vashi kartky zablokovano do momentu provedennia povnoi aktualizatsii danykh v bud-iakomu viddilenni A-Banka. Detalnishe 0 800 500 800
Отримав таку СМС. Ну навіщо ходити, якщо дані не мінялись?


Шановний клієнт, відповідно до вимог законодавства України (постановою НБУ №417 від 26.06.2015 "Про затвердження Положення Про здійснення банками фінансового моніторингу") - банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їх дані. У зв'язку з плановою актуалізацією даних Вам необхідно з паспортом та ІПН звернутися у відділення банку, щоб внести зміни, коригування або просто підтвердити дані. Процедура актуалізації займе не більше 10-15 хвилин Вашого часу.
З повагою, команда А-банку!
abank-client
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:00

  v57 написав:
  abank-client написав:
  v57 написав:abank-client
авозвращать ошибочно списанное вчера кредитных будете?


Уважаемый клиент! Вы можете обратиться на горячу линию нашего банка 0 800 500 809 или в службу поддержки чат-онлайн https://a-bank.com.ua/, наши коллеги зафиксируют обращение и мы сможем выплатить комиссию, если она была списана ошибочно.
С уважением, команда А-банка!

не.
лень мне. автоматом всем не будет?


Добрый день. На данный момент нужно обратиться самостоятельно на горячую линию нашего банка или в чат-онлайн, чтобы мы могли проверить, что списание комиссии было ошибочным.
С уважением, команда А-банка!
abank-client
Представник банку
 
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